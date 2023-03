Geistliches Konzert im Münster

Bad Mergentheim. Ein geistliches Konzert findet am Sonntag, 5. März zum Ausklang des Pferdemarkt-Sonntags im neu renovierten Münster St. Johannes statt. Manfred Birkhold (Bild) aus Weikersheim musiziert mit der Stuttgarter Organistin Hildegund Treiber ein Programm mit geistlicher Musik des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht dabei auch die neue Rensch-Orgel, dieses Mal mehr als Begleitinstrument. Komponisten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, Josef Rheinberger, Max Reger sind noch relativ bekannt, doch hat Birkhold auch kirchenmusikalische Schätze von Heinrich Lang, Ferdinand Hiller, Hans Koessler und anderen entdeckt und wird sie mit Treiber in den Besetzungen Bariton und Orgel sowie Violine und Orgel musizieren. Zwei Solo-Stücke an der Orgel runden das Programm ab. Der Eintritt zu diesem Konzertabend ist frei, Spenden sind erwünscht. Bild: Birkhold

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1