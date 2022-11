Gedenkstunde auf dem Alten Friedhof

Bad Mergentheim. Die Gedenkfeier des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Stadt Bad Mergentheim zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 13. November, ab 11.30 Uhr auf dem Alten Friedhof statt. Der Beginn der Gedenkfeier wurde unter Berücksichtigung der Gottesdienstzeiten gegenüber den Vorjahren um eine Viertelstunde nach hinten verschoben.

Der Volkstrauertag wird seit 1952 als staatlicher Gedenktag zum Ende des Kirchenjahres begangen. Er ist ein Tag des Innehaltens und der Einkehr. Er erinnert an die Kriegstoten und an die Opfer der Gewaltherrschaft. Während der vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ausgerufene Volkstrauertag in den vergangenen Jahrzehnten ein Tag gegen das Vergessen geschichtlicher Erfahrung war, ist er heute in erster Linie ein Tag als Mahnung zum Frieden. Die Gedenkansprache zum Volkstrauertag hält in diesem Jahr Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Die Reservistenkameradschaft Bad Mergentheim, der VdK und die Historische Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim wirken bei der Gestaltung der Gedenkfeier mit.

Zur Teilnahme an dieser Gedenkfeier, die von der Stadtkapelle Bad Mergentheim und vom Sängerkranz Harmonie musikalisch umrahmt wird, ist die Bevölkerung eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich auch an junge Menschen, denen die Bewahrung des Friedens zwischen den Völkern am Herzen liegt. stv