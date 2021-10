Mit 3030 Gramm und 48 Zentimetern Größe ist die kleine Mia ein kerngesundes Mädchen und in diesem Jahr das Caritas-Jubiläumsbaby. Die 1000. Geburt im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim ist in 2021 knapp einen Monat früher erreicht als in den Jahren zuvor.

Beim ersten Fototermin strahlt die kleine Mia mit ihrer Mama und dem Team der Gynäkologie und Geburtshilfe um die Wette. Die

...