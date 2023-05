Freibäder starten frisch geputzt in die Saison

Gleich drei Bad Mergentheimer Freibäder begrüßen am Samstag, 18. Mai die Gäste zur neuen Badesaison, es sind dies das Freibad der Kernstadt am Volksfestplatz sowie die Freibäder in Althausen und Wachbach.

Bad Mergentheim. Die Teilortbäder werden täglich bis 20 Uhr geöffnet sein, das Bad in der Kernstadt bis 19 Uhr, an Samstagen und Feiertagen sowie freitags bis 20 Uhr. Die Stadt entspricht damit dem Wunsch vieler Badegäste, die lieber freitags als sonntags in den Abendstunden das Bad besuchen möchten.

Alle drei Bäder bieten auch außerhalb des Beckens viele Attraktionen wie großzügige Liegewiesen sowie Spiel- und Sportangebote für die ganze Familie. Überdies ist überall freies WLAN verfügbar.

Mit Beginn der Saison finden die Badegäste auch wieder drei bestens vorbereitete Bäder vor, denn über den Winter wurden dort allgemeine Wartungsarbeiten der technischen Geräte durchgeführt und notwendig gewordene Reparaturen vorgenommen. In der Kernstadt geschah dies durch Mitarbeiter der Stadt, in den Bädern Wachbach und Althausen teils durch die dortigen Fördervereine.

Zur Ausstattung im Bad der Kernstadt gehört der Boule-Platz, Tischtennis und Tischkicker, ein Beachvolleyplatz, die Breitwandrutsche im großen 50-Meter-Becken und das imposante Klettergerüst. Nicht zu vergessen der Kiosk mit seinem Angebot an ausgesuchten Getränken und Speisen.

Bonuskarte weiter erhältlich

Die kleinen Badegäste können sich im Kinderplanschbecken mit der Kleinkinderrutsche und dem Wasserspielplatz vergnügen. Im Zuge allgemeiner Preissteigerungen ist es eine gute Nachricht für die Badegäste, dass die Preise nicht erhöht wurden. Erfreulich auch, dass die Aktion „Bonuskarte“ für Vielschwimmerinnen und Vielschwimmer weitergeführt wird. Das heißt: die Bonuskarte, die für alle drei städtischen Freibäder gilt, kann bei jeden Badbesuch abgestempelt werden. Ab 15 Bonusstempel bei Erwachsenen und Kindern, bzw. 12 Bonusstempeln bei Familien bekommen Einzelpersonen oder Familien für die restliche Saison in allen Bädern freien Eintritt.

Saisonkräfte gesucht

Laut Carsten Müller, dem Pressesprecher der Stadt, ist man an Saisonkräften interessiert, wobei auch kurzfristige Bewerbungen unter www.bad-mergentheim.de/karriere möglich sind. Die Stadt Bad Mergentheim wird auch weiterhin Fachkräfte im Freibad-Bereich ausbilden. Man hat deshalb wieder eine Azubi-Stelle als Fachangestellte bzw. -angestellter für Bäderbetriebe ausgeschrieben.

Im Übrigen sind die jeweils geltenden Öffnungszeiten, alle Ausstattungsmerkmale und Adressen der Freibad-Anlagen im Internet unter www.bad-mergentheim.de/freibad abrufbar, die Touristik-Information hält einen Freibad-Flyer für die Gäste vor. Auch die Mitglieder des Schwimmbad-Fördervereins Althausen waren in den letzten Wochen sehr fleißig. In vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden und mit großem Aufwand wurde dieses Jahr das Becken wieder neu gestrichen sowie im Eingangsbereich umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt, inklusive der farblichen Erneuerung im Sitzbereich vor dem Kiosk.

Am Samstag, 6. Mai, treffen sich um 9 Uhr die Freunde des Schwimmbades, um die letzten Arbeiten (unter anderem Sträucher schneiden und badetechnische Gegenstände an den angestammten Stellen platzieren) auszuführen, damit der Start in die neue Badesaison auch gelingt.

Reibungsloser Wechsel

Erfreut ist man laut der Vorsitzenden Lena Oruszczak, dass der Betreiberwechsel am Kiosk so reibungslos über die Bühne ging. Die neue Pächterin Sabine Knollmeyer habe sich durch ihren guten Service und die Qualität des Angebots sich einen guten Namen gemacht – für den Förderverein und Badegäste gleichermaßen ein Glücksfall. Es besteht wieder die Möglichkeit das Seepferdchen zu erwerben, ein Angebot der DLRG-Gruppe Bundeswehr, die vornehmlich wieder die Wachdienste übernimmt. Der Förderverein wird wieder einige Termine im und außerhalb des Freibades anbieten wie den Cocktailabend mit Chillout- Musik am 1. Juli zum 25-Jahr-Jubiläum, das jährliche Sommerfest.

In der Planung sind ein Dorfflohmarkt am 17. September mit den Landfrauen und der Feuerwehr, sowie die Teilnahme am Winterzauber im November.

Ähnlich den Freunden aus Althausen sind die Mitglieder des „Förderverein Freibad Wachbach“ bestens vorbereitet, wenn sich am 18. Mai die Tore für die neue Saison öffnen. Auch hier wurden viele ehrenamtliche Arbeitsstunden absolviert, damit die Badegäste wieder ungetrübte Badefreuden genießen können.

Technik eingehend gecheckt

Die circa 30 Mitglieder des aktiven Kerns werden über die ganze Badesaison das gesamte Freibadwesen am Laufen halten – auch künftig in sehr enger Zusammenarbeit mit der örtlichen DLRG-Gruppe, da die beiden Vereine in der Wahrnehmung der verschiedenen Funktionen auch personell miteinander verzahnt sind. Die gesamte Technik wurde einem eingehenden Check unterzogen, die Spielgeräte auf Vordermann gebracht.

Das ist aber erst der Beginn einer arbeitsreichen Badesaison für den Förderverein, denn nach der Eröffnung fallen viele Stunden an: allgemeine Arbeiten wie unter anderem der Kioskbetrieb (ca. 1500 Arbeitsstunden) als unerlässliche Einnahmequelle, Rasen mähen, Hecke schneiden und diverse Reinigungsarbeiten. Der Förderverein hat sich auch heuer bislang mächtig ins Zeug gelegt und wird sich weiter ins Zeug legen, um den Besuchern auch in 2023 ein attraktives Familienbad mit einem hohen Freizeitwert anbieten zu können.

In den drei Freibädern der Stadt ist also alles angerichtet, damit sie wieder zu Besuchermagneten für Badefreudige aus nah und fern werden. Jetzt müssen nur noch die Beziehungen zum Wettergott aktiviert werden, damit der die nötigen Sonnenstrahlen schickt, um die Badesaison 2023 ähnlich der des Vorjahres zu einem grandiosen Badesommer werden zu lassen.