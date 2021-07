Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hochwasser in Bad Mergentheim - In größter Not / Einsatz am späten Freitagnachmittag an der Tauber / Trotz einigen Stichen beherzt eingegriffen Feuerwehr und Ordnungsamtsmitarbeiter retten Bienenvölker in der Kurstadt

In größter Gefahr befanden sich über 30 Bienenvölker am vergangenen Freitagnachmittag durch das Hochwasser. Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt und das Ordnungsamt griffen beherzt ein und retteten viele Tiere vor dem Ertrinken.