Erste Hilfe bei Kindern

Bad Mergentheim. Der Team-Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik des Caritas-Krankenhauses, Dr. Christian Willaschek, erläutert in seinem Online-Vortrag am Montag, 15. Dezember, um 19 Uhr Erste Hilfe- Maßnahmen bei Kindern und informiert zum richtigen Verhalten im Notfall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen der Reihe „Gesunde Familie“ der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim finden regelmäßig Fachvorträge der Team-Chefärzte Dr. Christian Willaschek und Dr. Munteanu sowie Kurse und Informationsveranstaltungen zu Leistungen für junge Familien statt.

Dr. Christian Willaschek informiert zu Erster Hilfe bei Kindern. © ckbm

Der Neonatologe Dr. Willaschek führt mit seinem Team in Kooperation mit der Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg regelmäßig Simulationstrainings für die Mitarbeitenden seiner Station durch.

Mehr zum Thema Caritas Multiple Sklerose als Thema Mehr erfahren Caritas-Krankenhaus Auf jede Eventualität vorbereitet sein Mehr erfahren

„Im Notfall können Sekunden über Leben und Tod entscheiden, sodass es wichtig ist, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und eine Notfallsituation sicher zu begleiten“, weiß Willaschek. „Im Alltag mit Kindern kann von Verschlucken, über Stiche, Pseudokrupp, Kopfverletzungen oder Vergiftungen Unzähliges passieren, sodass Eltern und Angehörige jederzeit darauf vorbereitet sein sollten, schnell Erste Hilfe zu leisten“, erklärt Dr. Christian Willaschek.

Um möglichst vielen Interessierten auch überregional Zugang zu den öffentlichen Fachvorträgen gewähren zu können, habe man sich entschieden, diese weiterhin online durchzuführen. „Gerne können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mögliche Fragen schon bei der Anmeldung per E-Mail oder im Rahmen der Online-Veranstaltung persönlich stellen“, so Willaschek weiter.

Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt per Mail an veranstaltung@ckbm.de bis 13. Dezember. Der Teilnahmelink wird Angemeldeten am Tag der Veranstaltung ebenfalls per E-Mail zugesandt. Eine Übersicht aller Kurse und Vorträge des Caritas-Krankenhauses zur „Gesunden Familie“ stehen unter www.ckbm.de/geburtshilfe zur Verfügung.

Die Kinder- und Jugendklinik des Caritas-Krankenhauses führt das Gütesiegel „Ausgezeichnet für Kinder“ der Initiative G-Kind für „hochwertige altersgerechte stationäre Versorgung für alle Kinder und Jugendlichen“. ckbm