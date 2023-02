Ein Kuss als Eintrittskarte ins Schloss

Bad Mergentheim/Weikersheim. Rund um den Valentinstag wird es bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg romantisch. „Küss mich! Im Schloss“ kehrt zurück: In der Valentins-Woche erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, freien Eintritt. Das Residenzschloss Mergentheim und Schloss Weikersheim nehmen dieses Jahr während ihrer Öffnungszeiten an der Aktion teil.

Ein Kuss als Eintrittskarte – das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch in der Woche vom 13. bis 19. Februar ist es wieder soweit: Die Staatlichen Schlösser und Gärten feiern rund um den Valentinstag die Aktionswoche „Küss mich! Im Schloss“. „Wir freuen uns sehr, nach zwei Jahren digitaler Liebesgrüße, wieder eine ‚kussechte’ Valentins-Aktion vor Ort anbieten zu können“, erklärt Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg.

In der Region Hohenlohe können Paare gleich zwei Kulturschätze kostenlos entdecken. Das Residenzschloss Mergentheim und Schloss Weikersheim machen 2023 mit bei „Küss mich!“. Den freien Eintritt zu erhalten, ist ganz leicht: Das Paar muss sich nur an der Schlosskasse küssen – und schon kann es in Mergentheim die Residenz der Hochmeister des Deutschen Ordens erkunden oder in Weikersheim den reich dekorierten Rittersaal und den barocken Garten bestaunen. Nur eines gilt es zu beachten: Schloss Weikersheim ist montags nicht geöffnet, das Residenzschloss Mergentheim ist zudem auch dienstags geschlossen. Wer besonders romantisch aufgelegt ist, kann an einer Verlosung teilnehmen.

Bei den Staatlichen Schlössern und Gärten wird der Valentinstag bereits seit 2017 immer eine ganze Woche lang gefeiert: Die Aktion „Küss mich! Im Schloss“ findet in den Schlössern von Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Bruchsal, Ludwigsburg, Solitude bei Stuttgart, Rastatt, Weikersheim und Mergentheim statt. Alle, die ihr Foto vor einem der Schlösser bis zum 21. Februar unter #KüssmichimSchloss hochladen, nehmen außerdem an einer Verlosung teil.

Als Gewinn warten entweder ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen auf Schloss Heidelberg oder aber zwei Tickets für ein Open-Air-Konzert in einem der Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Alle Informationen zur Aktion, zum Gewinn und zu den Teilnahmebedingungen finden sich unter www.küssmichimschloss.de. Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung: Das Schloss muss auf dem Paarfoto gut erkennbar sein. Letzter Termin zum Posten ist der 21. Februar. pm