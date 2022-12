Duale Ausbildung als Meilenstein für die Zukunft

Bad Mergentheim. 37 Prüflinge können auf eine lern- und ereignisreiche Schulzeit an der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim zurückblicken. Mit Recht können sie stolz auf ihre Leistungen sein, so Abteilungsleiter Gottfried Gunzenhauser in seiner Eröffnungsrede.

Dies sei umso erwähnenswerter, bedenke man, dass die Auszubildenden den Abschluss in zweieinhalb Jahren verkürzt erworben haben.

Denn sie seien die „Schnellen“ gewesen und vor der erreichten Leistung zollte er ihnen seinen Respekt: über 50 Prozent der Absolventen bekamen einen Preis, über 30 Prozent ein Lob und das trotz Corona.

Sehr gute Grundlage

Gunzenhauser betonte die sehr gute Grundlage der Berufsschulabsolventen mit dieser kaufmännischen Ausbildung. Er verabschiedete seine Schützlinge mit den besten Wünschen und entließ sie als „Weltmeister der Herzen“. Eine Ausbildung stellt neben einer soliden Basis einen weiteren Schritt in Richtung des zukünftigen Arbeitsmarktes dar.

Schulleiter Volker Stephan beglückwünschte die Absolventen zu ihren erbrachten Leistungen und bedankte sich bei Herrn Gunzenhauser, den Fachlehrern, den Ausbildern und den Eltern für ihre tatkräftige Unterstützung.

Mit Albert Einsteins Worten „Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig“ entließ er die Absolventen, denn nur Neugier und Motivation bringe einen im Leben weiter.

Simone Germann, Vertreterin für die Ausbildungsbetriebe, überbrachte ebenfalls ihre Glückwünsche und hob hervor, dass dieser Abschlussjahrgang kein einfacher gewesen sei, der von Corona geprägt war.

Herausforderungen gemeistert

Aber sie haben diese Herausforderungen mit sehr guten Leistungen gemeistert und damit eine gute Basis für die Arbeit als Fach- und Führungskraft erworben. Sie bat die Absolventen, nach den Werten von Nikolaus von Myra wie Selbstlosigkeit und Nächstenliebe zu leben, eben „einfach Gutes tun.“ Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Anna Ruess.

Alle Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim mit Preisen (P) und Belobigungen (L): Kaufleute mit internationaler Zusatzqualifikation: Vanessa Brand (P); Max Burger (P); Fabian Ekert (P); Vanessa Göllner (P); Nathalie Koch (P); Julius Schieser (P); Lina Walter – alle Würth Industrie Service; Nico Bartel (P), Weinig; Yannick Dürr (P), Industronic; Hannah Eisele (L), ROTO; Hannes Eisenkolb (L), BASS; Jan Emrich, Saint-Gobain Performance Plastics; Hanna Gebert (L), CeraCon; Michelle Grise (P), Lauda Dr. R. Wobser; Niklas Hügel (P), bdtronic; Karina Kruch, Weinig; Zoé Michelbach (P), Vereinigte Spezialmöbelfabrik; Annika Schuler (L), bdtronic. Fachkraft für Lagerlogistik: Dave Vörste (P), ebm-papst.

Industriekauffrau/-mann: Nele Eifler (P). Leonhard Weiss; Louis Wagner (L), WTN Werkzeugtechnik; Lea Winkler, Sonderschrauben Güldner; Philipp Wolfarth (L), BASS.

Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandel: Noah Clarks (P); Celine Goldner (L); Lucas Hohenstein (P); Antonia Koukal (P); Benjamin Müller (P); Sally Müller (L); Michael Pfeuffer (P); Luca Seibert (L); Ulrich Spänkuch (P); Marie Standke (L); Sanjana Vogt (L), - alle Würth Industrie Service; Alla Karsten (P), Raab-Karcher; Klara Scheidel (L), noba Normteile; Lukas Schupp (P), Wolf Baumaschinen und Baugeräte.

Die Preisträgerin des Sonderpreises der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft für die Jahrgangsbeste des Ausbildungsberufes Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen ist in diesem Jahr Natalie Koch, Würth Industrie Service. ksm