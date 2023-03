Digitale Transformation als Ziel

Die Firma Würth Industrie Service ist neues Mitglied des Transformations-Ökosystems „Maschinenraum“. Über 60 Familienunternehmen sowie Hochschulpartner und Innovatoren arbeiten hier an der digitalen Transformation des Mittelstands.

Bad Mergentheim/Berlin. Die Firma Würth Industrie Service, die C-Teile an die Industrie verkauft, will sich in der Allianz „Maschinenraum“ zu bedeutenden Themen wie Innovation, Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit austauschen und Impulse setzen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Belieferung der Industrie

Die Würth Industrie Service ist innerhalb der Würth-Gruppe für die Belieferung der Industriebranche zuständig. Seit der Gründung im Jahr 1999 ist das Unternehmen im Industriepark Würth am Standort Bad Mergentheim mit über 1750 Mitarbeitenden tätig. Mit einer spezialisierten Produktausrichtung aus über 1, 4 Millionen Artikeln ist Würth Industrie Service ein kompletter C-Teile-Anbieter: von Schrauben, Verbindungs- und Befestigungstechnik über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz.

Verbrauchs- und bedarfsgestützte Systeme rationalisieren im Unternehmen die Prozesse für Einkauf, Logistik und Qualitätssicherung und ermöglichen den Aufwand bei der Beschaffung von Kleinteilen kostenoptimiert durchzuführen. Als Schlüssel zum Erfolg sehe man „die Schließung von langfristigen Kooperationen und Netzwerken – denn nur so gelingt es im Hinblick des globalen Wettbewerbs, Visionen zeitnah sowie konsequent in die Realität umzusetzen“, schreibt die Firma in der Pressemitteilung weiter.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft im Maschinenraum für uns eine große Bereicherung über viele Unternehmensebenen hinweg darstellt und wir bereichsübergreifend von dem Austausch mit anderen Familienunternehmen profitieren können“, so Stefan Reuss, Geschäftsführer IT und Digital Solutions der Würth Industrie Service. Der „Maschinenraum“, ein geteiltes Ökosystem vom Mittelstand für den Mittelstand, will nach eigener Aussage deutsche Mittelstands- und Familienunternehmen vereinen, „um die Zukunft mutig zu gestalten“. Bereits über 60 Familienunternehmen – darunter Viessmann, Fiege Logistik, Stihl und Mast-Jägermeister – haben sich Maschinenraum angeschlossen, um gemeinsam die digitale und nachhaltige Transformation des Mittelstands voranzutreiben. pm