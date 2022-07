Ein Wohnhaus ist am Samstagabend in Brand geraten. Der Schaden liegt bei geschätzten 200 000 Euro.

In der Samstagnacht entstand beim Brand eines Wohnhauses in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim – wie die Polizei berichtet – ein Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro.

Gegen 21.30 Uhr geriet der Anbau des Wohnhauses, in dem sich eine Küche befand, in Brand. Das

...