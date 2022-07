Biker stürzte auf Ölspur

Bad Mergentheim. Vermutlich ein geplatzter Hydraulikschlauch eines Krans war die Ursache einer sieben Kilometer langen Ölspur zwischen Dörtel und Bad Mergentheim am Donnerstagabend. Auf einem Abschnitt der Ölspur auf der Bundesstraße 290 stürzte nach Angaben der Polizei ein 39-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve. Der Biker wurde leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An seiner Suzuki entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der 37-jährige Kranfahrer hatte die Ölspur in Bad Mergentheim bemerkt und sein Fahrzeug am Eisenberg abgestellt.

Spezialfirma reinigte Fahrbahn

Die Fahrbahn musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Für die Arbeiten war die Strecke für etwa vier Stunden gesperrt.