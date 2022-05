Bauliche Situation im Feuerwehrhaus kritisiert

Stuppach. Abteilungskommandant Erwin Landwehr blickte in seinem Bericht auf zwei Jahre zurück. Im Berichtsjahr 2020 wurden drei Einsätze bewältigt und im Jahr 2021 waren es acht Einsätze gewesen. Es war fast das ganze Spektrum von Technischen Hilfeleistungen bis zu Brandeinsätzen dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Einsätze wurden alle auch tagsüber vorbildlich abgeleistet so lobte Erwin Landwehr. Die sonst zahlreichen Brandsicherheitsdienste sowie Verkehrsabsicherungen standen Corna-bedingt nicht an. „Das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr ist heute wichtiger und wertvoller denn je, da uns die Pandemie deutlich die Lücken aufzeigt“, so der Abteilungskommandant. In den beiden Jahren gab es nur einen Zugang in die aktive Abteilung.

Diverse Fortbildungen wurden innerhalb der Wehr besucht. Ebenfalls freut sich die Abteilung über zwei neue Atemschutzgeräteträger und drei fähige Maschinisten. Ebenfalls wurde Sophia Lotter zur Jugendgruppenleiterin fortgebildet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Knapp 50 reguläre Übungsabende fanden 2020/2021 statt, die unter Pandemiebedingungen abliefen. Auch den Atemschutzgeräteträgern dankte Erwin Landwehr für die Durchgänge in der Übungsstrecke/ Übungen und die Zeit für die Eignungsuntersuchungen.

Räume für die Jugend

Die Jugendfeuerwehr erfreut sich mit 14 Mitglieder einer guten Zahl dank des Einsatzes von Jugendgruppenleiterin Sophia Lotter und Timm Löber mit ihrem Team. Landwehr dankte Stadt- und Ortsverwaltung. Nun gebe es im Dachgeschoss des Feuerwehrhauses endlich Räume für die Jugendfeuerwehr. Diese wurden durch die Abteilung selbst renoviert und schön gestaltet. Die Einsatzabteilung wartet noch auf einen solchen Schritt. Seit 15 Jahren moniere man die schlechte bauliche Situation. Die über 40 Aktiven haben keine Möglichkeit, sich adäquat umzukleiden, ebenfalls ist keine Geschlechtertrennung möglich. Selbstverständlich sehe man als Abteilung auch die großen Aufgaben der Stadt, dennoch dürfe eine Dorffeuerwehr nicht vergessen werden.

Kassier Jochen Göbel legte eine fehlerfreie Kassenführung vor, welche vom Prüfer Alexander Retzbach und Andreas Ruck bestätigt wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ortsvorsteherin Birgit Teufel dankte den Feuerwehrangehörigen für Ihren Einsatz. Im Anschluss wurden Abteilungskommandant, sein Stellvertreter, Kassier und Ausschuss durch die Ortsvorsteherin entlastet.

Auch einer der Stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Bad Mergentheim Sebastian Quenzer bedankte sich in seinem Grußwort bei den Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bei den Beförderungen dankte Quenzer den Mitgliedern der Feuerwehr für ihre Bereitschaft Verantwortung und Einsatz in der Feuerwehr zu übernehmen und führte diverse Beförderungen und Ehrungen durch.