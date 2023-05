Bad Mergentheim: Zinser übernimmt Modehaus Kuhn

Bad Mergentheim. Die Tübinger Zinser-Gruppe wird zum 1. Januar 2024 die Immobilie Burgstraße 2 in Bad-Mergentheim übernehmen und das bisherige Modehaus Kuhn als Modehaus Zinser fortführen.

Standorterweiterung

Die Geschäftsführung des Modehauses Zinser mit Christian Klemp und Steffen Mächtle freue sich sehr, mit diesem Schritt das Filialnetz in die Region Heilbronn-Franken erweitern zu können und damit für den Standort Bad Mergentheim das Angebot eines modernen Mode- und Lifestyle-Händlers zu sichern, heißt es in einer Pressemitteilung des schwäbischen Unternehmens.

Mit der Übernahme des Modehauses Kuhn schreibe das Modehaus Zinser „eine echte Erfolgsgeschichte von nachhaltigem Wachstum im Einzelhandel Süddeutschlands fort“. Für das Modehaus Kuhn bedeute die Firmenaufgabe, dass eine über 56-jährige Tradition als Familienunternehmen ende. Die drei Filialen der Schwesterfirma Kuhn würden von der Familie Kuhn weitergeführt.

„Wir sind überzeugt, dass das Modehaus Kuhn von seiner Struktur und Lage sehr gut zu unserem Unternehmen und zu unserer Mission ,In attraktiven Häusern Einkaufsziel Nummer 1 zu sein’ passt. Alle etwa 60 Mitarbeiter mochten wir gerne übernehmen und werden hierzu kurzfristig jedem persönlich ein Gespräch anbieten“, sagt Christian Klemp.

Auch die Familie Kuhn zeigt sich beruhigt über die Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb „in sehr gute Hände“ weitergeben zu können, so Maike und Johannes sowie Hans-Joachim Kuhn. „Mit der Firma Zinser haben wir die beste Lösung für die Stadt und auch für die Mitarbeiter gefunden. Darüber sind wir sehr glücklich.“

Mit einer entsprechenden Investition werde das Haus nach einer zweimonatigen Umbau- und Neuausrichtungsphase als Modehaus Zinser im März 2024 neu eröffnen. Auf diese neue Herausforderung freue sich das Zinser-Team sehr und sende damit ein positives Signal in Zeiten, die stationäre Modehändler immer wieder vor große Herausforderungen stelle.

Modern, Service orientiert, familiär – das seien die drei wichtigsten Werte der Zinser-Gruppe, sie bildeten die Säule des Erfolges seit 145 Jahren. Im Herbst 1878 erschien im Herrenberger Amtsblatt „Gäuboten“ die Nachricht, dass Wilhelm Zinser ein „gemischtes Warengeschäft“ für Spezereien, Ellenwaren und Kleiderstoffe gegründet habe. Heute zahle das Unternehmen, das nach wie vor zu 100 Prozent in Familienbesitz ist, zu den führenden Modehäusern in Süddeutschland.

Großzügige Verkaufsräume

Wer in eines der Modehäuser komme, wisse großzügige Verkaufsräume, modernste Warenpräsentation, internationale angesagte Modemarken sowie guten Kundenservice zu schätzen.

Mit sieben Filialen und einer Verkaufsfläche von rund 41 600 Quadratmeter setze die Zinser-Gruppe in familiärer Atmosphäre modische Maßstäbe in Herrenberg, Lahr, Offenburg, Singen, Reutlingen und Tübingen sowie einem Outlet in Rottenburg. Ergänzend biete das kompetente Onlineangebot den Zinser-Kunden die Chance, Wünsche auch außerhalb der stationären Einkaufserlebnisse zu erfüllen. lnsgesamt, so ist zu erfahren, beschäftige das Tübinger Unternehmen rund 700 Mitarbeiter.

Als Modeanbieter vor Ort bietet das Modehaus Zinser den Kunden besonderen Mehrwert durch persönlichen Kontakt. Kompetente Beratung, aufrichtige Kommunikation und Kundenzufriedenheit stünden im Vordergrund. Die Kunden kauften hier, „weil sie Vertrauen in unser Sortiment, in die fachliche Kompetenz und die Ehrlichkeit unserer Beratung haben. Mit Kreativität und Engagement bieten wir ldeen und Möglichkeiten, die den persönlichen Stil unserer Kunden ergänzen und erweitern“, meint Christian Klemp.

Viele tolle Kunden

„Wir freuen uns auf den Standort Bad Mergentheim mit vielen tollen Kunden und setzen alles daran, zusammen mit den Mitarbeitern, die genau wie wir eine besondere Leidenschaft für Mode und Menschen haben, die Tradition des Modehauses Kuhn mit einem neuen Auftritt als Modehaus Zinser erfolgreich fortzusetzen“, heißt es abschließend.