Schwerer Verkehrsunfall - In der Bad Mergentheimer Innenstadt, an der Wolfgangsbrücke / Mitte in der Nacht um 4 Uhr / Jede Hilfe kam zu spät 53-Jähriger stirbt bei Kollision mit Mauer in Bad Mergentheim

Mit hoher Geschwindigkeit prallte ein 53-Jähriger mit seinem BMW gegen eine Mauer und starb noch an der Unfallstelle.