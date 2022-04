Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner in Assamstadt: „Agieren statt reagieren“

Assamstadt. Der TSV Assamstadt feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass sind einige ganz besondere Veranstaltungen geplant. Eine davon findet am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr in der örtlichen Asmundhalle statt. An diesem Abend gibt es einen Event für die gute Sache, dessen Einnahmen mehreren sozialen Einrichtungen in der Region zugutekommen. Stargast des Abends ist der langjährige Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner. Weitere namhafte Persönlichkeiten haben sich angekündigt.

Lange Jahre an der Pfeife

Bis 2010 leitete der Hesse 197 Partien im Oberhaus und über 100 Spiele in der Zweiten Bundesliga. Heute agiert Lutz Wagner als Lehrwart in der Schiedsrichter-Kommission Amateure. Er gehört damit zu den Spitzenfunktionären der neutralen Zunft innerhalb des DFB.

1992 begann Lutz Wagner seine Erfahrung für die Tätigkeit als Redner zu nutzen. Seine viel beachteten und mitreißenden Vorträge hält er unter anderem in Unternehmen und anderen nicht sportbezogenen Vereinigungen und Verbänden, ebenso auf sportlichen Sektor. In Assamstadt wird er seine Zuhörer unter dem Motto „Agieren statt reagieren“ begeistern.

Reichhaltiger Erfahrungsschatz

Wer ihn bereits erlebt hat, weiß um die tollen Auftritte des 58-Jährigen. Sein reichhaltiger Erfahrungsschatz aus seiner aktiven Zeit an der Pfeife ist hervorragend auf den Alltag eines jeden zu übertragen. Die Zuhörer erwartet ein spannender und unterhaltsamer Abend, bei dem es nur Gewinner gibt und der lange in guter Erinnerung bleiben soll. Jeder kann für sich etwas mitnehmen.

Es gibt ein Gewinnspiel, ebenso werden signierte Trikots versteigert. Der detaillierte Ablauf sowie der Start des Kartenvorverkaufs wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Wer sich jetzt bereits informierte will, kann sich unter E-Mail Lutz.Wagner-Asssamstadt@t-online.de melden.