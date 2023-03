Ecom: Vom „Garagenunternehmen“ zum Weltmarktführer

Assamstadt. Der Begriff Innovation genießt bei Ecom Instruments in Assamstadt eine ganz hohe Relevanz. 1986 als „Garagenunternehmen“ von Rolf Nied aus der Taufe gehoben, gehört der Betrieb seit 2017 zur Mannheimer Pepperl+Fuchs-Gruppe und hat sich längst einen Namen als Weltmarktführer für mobile Industriegeräte in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt, wie Geschäftsführer Roolf Wessels, Jörg Hartleb, Leiter des Produktmanagements, und Marketingleiter Christian Uhl im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten betonen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Erfolg im Einsatz

Die Produkte kämen seit vielen Jahren in den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Bergbau, Energie und Umwelt zum Einsatz. Zu den vier Kerndisziplinen gehörten dabei Mobile Computing, Kommunikation, Mess- und Kalibriertechnik sowie Handlampen. Stillstand bedeute aber auch in dieser technisch hoch entwickelten Branche Rückschritt, sagt Hartleb gegenüber unserer Zeitung. „Deswegen müssen unsere Ingenieure und Spezialisten heute schon an übermorgen denken.“

Das Portfolio von Ecom sei recht vielfältig, ist zu erfahren. Um der weltweit steigenden Nachfrage und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, sei es wichtig, genügend Fachpersonal zu akquirieren. „Es wird aber immer schwieriger, geeignete Fachkräfte zu finden“, so Geschäftsführer Wessels. Deswegen sei es angebracht, neue Wege zu beschreiten, Kooperationen mit Hochschulen einzugehen und dem Nachwuchs genügend Freiheiten und Möglichkeiten zu bieten, sich zu entfalten. Die Branche habe allerhand zu bieten, um richtig durchzustarten. Allerdings sei manch einem immer noch nicht geläufig, welch tolle und innovative Unternehmen die Region der Weltmarktführer zu bieten habe. Und zu genau jenen gehöre Ecom Instruments, eine Firma des Mittelstands, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

Mehr zum Thema Auf der Hannover Messe Wittenstein stellt Neuentwicklungen vor Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Industriedienstleister Bilfinger-Chef sieht Nachhaltigkeit als Wachstumsmotor Mehr erfahren Deutsche Start-up-Branche Verband: Erste Schritte nach Bank-Kollaps dämmen Folgen ein Mehr erfahren

Längst sei das Assamstadter Unternehmen den Kinderschuhen entwachsen, sagt Christian Uhl. Was vor mehr als 30 Jahren mit einem „Garagengeschäft“ begann, habe sich zu einem global operierenden Unternehmen gemausert – mit dem Bestreben, künftig stringent Schritt für Schritt zu wachsen.

Ecom gehöre weltweit zu den führenden Herstellern von mobilen explosionsgeschützten Geräten. Hierzu zählen Smartphones, Tablets oder Smart Glasses, die speziell für den Einsatz in der Industrie konzipiert und zertifiziert sind.

„In unserer Region entsteht damit hoch spezialisierte Informationstechnologie, wie wir sie sonst Unternehmen wie Apple oder Samsung zuschreiben“, erläutert Jörg Hartleb. Am Standort in Assamstadt sind rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt seien weltweit über eine halbe Million Ecom-Geräte im täglichen Industrieeinsatz – in verschiedenen Bereichen.

Die Kommunikationstechnik gilt als das Rückgrat des Assamstadter Weltmarktführers. Zunächst sei die Kerntechnologie der Produkte stets von außen zugekauft worden. Inzwischen habe sich das grundlegend geändert. Zwar verfüge man über weltweite Kooperationen. Durch den Zukauf diverser Unternehmen durch die Muttergesellschaft sei man jetzt in diesem Bereich aber viel unabhängiger und in der Lage, die eigene Expertise viel effektiver einzusetzen und schlussendlich auf den Markt zu bringen.

Dies sei umso wichtiger, da man als Unternehmen, bei dem der Bereich Entwicklung eine ganz enorme Rolle spiele, mit der ständigen Herausforderung konfrontiert sei, nach immer intelligenteren Lösungen im Bereich des Explosionsschutzes zu suchen. Hierbei stehe der Faktor Zuverlässigkeit ganz oben auf der Agenda. Die Geräte seien extremen rauen Bedingungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Deswegen müsse gewährleistet sein, dass keinerlei Zündquellen entstehen, die zu einer Explosion führen könnten.

Sicherheit genießt bei Ecom einen hohen Stellenwert, teilt Jörg Hartleb mit. Der Kunde wolle ein robustes, hochwertiges Produkt, das höchsten Ansprüchen genüge – und in Sachen Cybersecurity auf dem neuesten Stand sei. Regelmäßige Software-Updates und eine robuste Systemarchitektur seien der Schlüssel, um Risiken zu minimieren. Auch ein Grund, warum man dazu übergegangen sei, Hard- und Softwareentwicklung ins Haus zu holen.

Die Unternehmensphilosophie gibt den Verantwortlichen recht, denn die Ware aus Assamstadt erfreue sich weltweit steigender Beliebtheit – neben Weltfirmen (zum Beispiel der Chemie und Ölindustrie) auch zunehmend bei Feuerwehren in der Region sowie der Polizei. „Es besteht zweifellos ein zunehmender Bedarf beim Explosionsschutz und der Digitalisierung.“ Deswegen werde man sich auch künftig mächtig ins Zeug legen, um die Spitzenposition nicht nur zu behaupten, sondern weiter auszubauen – mit innovativen Neuheiten. Hierbei werde vorausschauend agiert, nicht reagiert.

Aus 70 Kilometern Umkreis

Der Fachkräftemangel mache freilich auch nicht vor dieser auf die Zukunft ausgerichteten Branche Halt, erklärt Roolf Wessels nochmals. Die Mitarbeiter rekrutierten sich aus einem Umkreis von etwa 70 Kilometer um Assamstadt. „Doch Spezialisten aus dem Bereich Enterprise Mobility oder für Hard- und Softwareentwicklung sind in diesem Umfeld kaum noch zu finden.“ Deswegen versuche man, mehrgleisig zu fahren: Einerseits durch eine Ausbildung im eigenen Haus und die Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule, andererseits durch qualifiziertes Personal aus dem Ausland, das mit dem erforderlichen Know-How ausgestattet ist

„Bei aktuell 140 Beschäftigten am Standort Assamstadt suchen wir derzeit besonders Verstärkung in den Bereichen Entwicklung, Produktmanagement und der Fertigung, um auf diese Weise dem stetig wachsenden Produktportfolio und den Produktneuentwicklungen mit immer weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Dabei ist allein dieses Jahr eine personelle Aufstockung um zehn Prozent geplant“, macht Geschäftsführer Roolf Wessels klar, wohin der Weg führt.

Der Weltmarktführer bekennt sich zum Standort Assamstadt. Nach und nach, so können sich Wessels und Hartleb vorstellen, soll das Portfolio erweitert werden, um sich so weiterhin ganz vorn am Markt zu etablieren.

„Für uns eröffnen sich immer neue Felder“, sagen die beiden Führungskräfte. Dazu gehöre auch die seit einigen Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit mit Samsung im Nischenbereich der Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.

Der Blick der Ecom-Macher geht voller Zuversicht und Optimismus in die Zukunft. In dem Wissen, dass deutsche Qualitätsarbeit auf diesem Gebiet weltweit nachgefragt wird.