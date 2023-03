Chor freut sich über neue Mitglieder

Berolzheim. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Frohsinn Berolzheim standen Rechenschaftsberichte und Ehrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Kanon „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ eröffnete der Chor die Versammlung, ehe die Begrüßung durch Imelda Gehrig erfolgte.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder berichtete Imelda Gehrig über das vergangene Jahr. Sie freute sie besonders, dass der Chor seit Oktober 2021 aufgrund aktiver Mitgliederwerbung sieben neue Mitglieder begrüßen konnte. Dies ist eine Entwicklung, die keiner erwartet hätte und eine rühmliche Ausnahme im Sängerkreis 1 des Badischen Sängerbundes (BSB) ist. Sie bedankte sich beim Chorleiter Herrn Friedrich für die sehr gute Zusammenarbeit und ist froh, dass mit ihm ein qualifizierter Chorleiter gefunden wurde.

Mehr zum Thema Hauptversammlung Ehrungen beim Bettinger Gesang-Verein Mehr erfahren Musikverein Gissigheim Hans-Peter Scheifele fungiert erfolgreich als Interims-Dirigent Mehr erfahren

Es folgten die Grußworte von Pater Matheusz, der sich für den schönen Chorgesang in der Kirche bedankte. Pater Bernard untermalte die Versammlung mit dem Lied: „Gut, dass wir einander haben“. Bürgermeister Czernin würdigte den Chor für die Bereicherung des Dorflebens.

In ihrem Bericht gab die Schriftführerin Bianca Preiß einen ausführlichen Überblick über das abgelaufene Chorjahr.

Chorleiter Michael Friedrich berichtete, dass er jetzt seit gut einem Jahr den Chor leitet und lobte seine Vorgängerinnen, die gute Vorarbeit geleistet hätten. Ebenso bedankte er sich beim Vorstandsteam für die sehr gute Zusammenarbeit und bei den Aktiven für ihre Begeisterungsfähigkeit und freute sich ebenfalls über den „Zuwachs“ im Chor.

Anschließend verlas Klaus Ruppert seinen Kassenbericht. Die Kassenprüfer Hans Wacker und Karlheinz Nickolaus bestätigten eine korrekte und einwandfreie Kassenführung. Der Antrag auf Entlastung des Vorstands durch Bürgermeister Czernin wurde einstimmig durch die Mitglieder angenommen.

Imelda Gehrig hatte nun noch die freudige Aufgabe zwei Ehrungen vorzunehmen. Karlheinz Nickolaus wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Er ist eine tragende Stimme im Tenor und seit vielen Jahren auch Kassenprüfer. Dafür erhielt er ein Weinpräsent sowie eine Urkunde und Anstecknadel vom Badischen Sängerbund (BSB)

Für 60 Jahre Mitgliedschaft als aktive Sängerin wurde Rosemarie Noe geehrt. Imelda Gehrig betonte in ihrer Laudatio, dass sich Rosemarie Noe die Begeisterung für das Singen bis heute bewahrt habe und mit ihrer Altstimme eine wichtige Säule im Chor ist. Sie hat sich über 30 Jahre im Vorstand engagiert, davon 20 Jahre als zweite Vorsitzende und hat somit die Entwicklung des Chores maßgeblich mitgeprägt. Sie erhielt einen Korb mit Frühlingsblumen sowie eine Urkunde vom Deutschen Chorverband und die goldene Anstecknadel vom BSB.

Auch an Imelda Gehrig wurde im Namen des gesamten Chores, ein Blumenpräsent für Ihre geleistete Arbeit überreicht. Sie hat in den letzten Jahren sehr viel Zeit in den Chor investiert.