Adelsheim. Im Rahmen des Förderprogramms „VR Digication“ spendete die Volksbank Franken moderne Lernmaterialien im Wert von rund 15 000 Euro an ihren Bildungspartner, das Eckenberg Gymnasium Adelsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Volksbank investiert in ein Projekt zur Stärkung der MINT-Fächer in Realschulen und Gymnasien. In Kooperation mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg stellt sie Schulen im Rahmen ihrer Bildungspartnerschaft kostenlos innovative, zertifizierte und international bewährte Lernmaterialien zur Verfügung.

Innovativ, zertifiziert, bewährt

Das Produktportfolio wurde auf Grundlage der Anforderungen der Fachlehrkräfte und Kultusministerien mit qualitativ hervorstechenden Produktherstellern weltweit zusammengestellt. Es reicht von erneuerbarer Energie (Wind, Solar, Wasserstoff), Robotik, Sensorik, Programmierung, 3D-Druck/Scanning, Elektrotechnik bis hin zu künstlicher Intelligenz.

Mehr zum Thema Fabi Aktuelles Kursangebot Mehr erfahren

Zur Auswahl stehen Grundlagen- und Fortgeschrittenen- sowie Basis- und Erweiterungssets, die individuell und klassenstufengerecht zusammengestellt werden können. Damit sind schon Siebtklässler in der Lage, beispielsweise einen einfachen Roboter zu bauen und so zu programmieren, dass er per Bluetooth-Verbindung über das Smartphone oder Tablet gesteuert werden kann. Zudem enthält das Förderprogramm auch digitale Einführungskurse für Lehrkräfte, die mit den Sets im Unterricht arbeiten möchten.

Die Schüler des EBG können nun zum Beispiel mit einem umfassenden Experimentiersystem einen kompletten Solar-Wasserstoff-Kreislauf herstellen oder die technologischen Grundlagen von Photovoltaik veranschaulichen. Außerdem können sie zukünftig auch ihren mBot Ranger, bei entsprechender Programmierung, verschiedene Aufgaben meistern lassen.

Die Volksbank versteht ihre Spende, die aus Fördermitteln des Gewinnsparvereins finanziert wird, als unmittelbare Investition in die Bildung der Schüler, aber auch als perspektivische Förderung der regionalen Wirtschaft. Diese ist, wegen der fortschreitenden Digitalisierung, zukünftig noch mehr als heute auf gut ausgebildete Ingenieure, Programmierer, Techniker und Naturwissenschaftler angewiesen.