Musik, Lesung und Bewirtung

Adelsheim. Nach dem erfolgreichen Start am 8. und 9. Juli ist die Videokunst-Ausstellung „Zwischen den Zeiten“ im Rahmen von „ Adelsheim leuchtet“ nun wieder am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juli, sowie an den folgenden beiden Wochenenden zu sehen. Die Ausstellung im Schlosspark öffnet jeweils um 22 Uhr, letzter Einlass ist gegen 0.30 Uhr. Karten für die Ausstellung gibt es an der Abendkasse und bei der Stadtverwaltung (06291/6200-22 und -29).

Am Freitag, 15. Juli, und Samstag, 16. Juli, kann die Bar am Ausstellungseingang bis 22 Uhr wegen „geschlossener Gesellschaften“ nicht besucht werden. Gäste der Ausstellung können sich am Freitag in der „Oase“ im evangelischen Gemeindehaus vor dem Ausstellungsbesuch kulinarisch stärken.

Die „Oberschlossbar“ öffnet am Freitag, 15. Juli, um 22 Uhr, am Samstag, 16. Juli, um 20 Uhr. Der Verein „Adelsheim leuchtet“ bewirtet im Oberschlosshof mit Getränken, kleinen Speisen und Suppen. Der Ausstellungsrundgang endet dort, die Bar im idyllischen Innenhof des Oberschlosses kann jedermann direkt von der Marktstraße aus betreten.

Am Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, öffnet die „Oberschlossbar“ wieder wie üblich um 20 Uhr. Die Bar am Ausstellungseingang startet an beiden Tagen etwas früher, nämlich um 19 Uhr. Hintergrund sind zwei Konzerte: Besucher können sich jeweils vor deren Beginn stärken. Am 22. Juli, 20 Uhr, gastieren „Café del Mundo“ im Schlossgraben. Bei „Guitarize the World“ kann man eine faszinierende Klangreise des inzwischen international renommierten, virtuosen Gitarren-Duos erleben. Der Verein freut sich, dass Jan Pascal und Alexander Kilian wieder einmal im Schlossgraben spielen.

Am 23. Juli, 20 Uhr, nimmt die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim das Ausstellungsmotto „Zwischen den Zeiten“ auf und präsentiert ihre Interpretation im Rahmen der Schlossserenade. Werke ganz unterschiedlicher Stile und Zeiten wie „Von Generation zu Generation“, „Von Hexen und Heiligen“, Von Sternbildern und Göttern“ werden passend zum Ausstellungsthema miteinander verknüpft.

Bereits um 18 Uhr an diesem Samstag stellt Autorin und Moderatorin Manuela Reichart im Saal des Schlosses zu Unrecht vergessene Autorinnen vor, deren Werk gerade in diesen Zeiten wieder gelesen werden sollte.

Der Eintritt zur Lesung wie auch zur Serenade ist frei. sab