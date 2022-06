Jubiläumskonzert der GTO-Big-Band

Osterburken. Am Ganztagsgymnasium findet am Samstag, 9. Juli, das Jubiläumskonzert anlässlich des 40-jährigen Bestehens der GTO-Big-Band statt. Neben der aktuellen Besetzung wird eine Formation aus ehemaligen Jazzern der Band zu hören sein. Zudem präsentieren sich die „Kiddies’ Band“ sowie die GTO-Guitars. Als „Hauptact“ wird die TBL Bigband aus Lohrbach den Konzertabend abrunden. Beginn ist um 19 Uhr. Das Bild zeigt die erste Band mit kompletter Bigbandbesetzung 1982. Klaus-Wolfram Thomas (links) hat Ende der Siebzigerjahre mit Jazzcombos das Musikleben am GTO bereichert. Den starken Zulauf für diese im Bauland neue Musikrichtung hat er konsequent für den Aufbau einer Bigband eingesetzt. So konnte der Grundstein für das GTO als landesweit bekannte Bigband-Schmiede gelegt werden. Bild: GTO

