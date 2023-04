Jahreshauptversammlung im Zeichen der 200-Jahr-Feier

Adelsheim. Oberschützenmeister Armin Schweizer bezeichnete die Schützengesellschaft Adelsheim bei der Jahreshauptversammlung – nach Begrüßung und Totengedenken – als „200 Jahre alt, aber immer noch jung und attraktiv“.

Sich der historischen Anfänge zu besinnen, bedeute nicht, sich den Aufgaben der Gegenwart zu verschließen. Am 11. Dezember 2022 wurde die Bogenabteilung reaktiviert, die derzeit schon aus 25 Mitgliedern besteht. Der künftige Bogenplatz befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schützenhaus. Schweizers Dank galt in diesem Zusammenhang Initiator Wilfried Lenuweit.

Anschließend stellte der Oberschützenmeister das Programm des Jubeljahres vor, das mit dem Festakt am 30. Juni beginnt und mit dem Kreiskönigsball am 28. Oktober endet.

In seinem Bericht über das Sportjahr 2022 informierte 1. Schützenmeister Wolfgang Groß über das Königs- und Ehrenscheibenschießen mit geändertem Modus sowie über die Vereins- und Kreismeisterschaften und das Kreisdamenpokalschießen 2022. Bei den Rundenwettkämpfen gingen eine „KK-Spopi“- und zwei LP-Mannschaften an den Start. Beim Volksfestschießen mit insgesamt 54 Einzelschützen nahmen 18 Mannschaften teil.

Anerkennende Worte gingen an Wilfried Lenuweit für die Organisation des Seniorenstammtisches und an Hauptschießleiter Klaus Lauer für die immerwährende Unterstützung.

Als 2. Schützenmeister berichtete Dietmar Madinsky über die gesellschaftlichen Veranstaltungen. Die Weihnachtsfeier mit Vereinsmeisterschaftsfeier fand zum ersten Mal im Freien statt, mit Feuerzangenbowle, Kinderpunsch, Raclette und Eintopf.

In den harmonischen Verlauf der Jahreshauptversammlung floss ein Wermutstropfen, da alle drei Vorsitzenden bekannt gaben, dass sie aus verschiedenen persönlichen Gründen im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl stehen würden.

Im Anschluss folgte der Bericht der Schatzmeisterin Jessica Schlegel und der Kassenprüfer Roland Rottler und Michael Fink.

Nachdem Stadtrat Kunkel die Grüße der Stadtverwaltung und des Stadtrates überbracht hatte, folgte die Entlastung des Vorstands.

Im Nachgang wurde Wilfried Lenuweit einstimmig zum Leiter der Bogenabteilung und zum stellvertretenden Schriftführer und Pressewart gewählt.

Die Jahresbeiträge für die Abteilung Bogen wurden beschlossen und bestätigt.

Unter Punkt „Verschiedenes“ bedankte sich Wilfried Lenuweit als Leiter des Jubiläums-Orga-Teams bei Armin Schweizer, Wolfgang Groß, Roselies Bäumler, Frank Helm, Hans-Jörg Besser und Jessica Schlegel für die tatkräftige Mithilfe bei den umfangreichen Vorbereitungen zur 200-Jahr-Feier der Schützengesellschaft.

Diese beginnt mit dem Festakt am Freitag, 30. Juni, in der neuen Eckenberg-Halle. Am Samstag, 1. Juli, finden in Kooperation mit dem Volksfest das Kreisschützenfest und der große Festumzug statt. Der Sonntag gehört vorrangig den Kindern und den Familien – mit zahlreichen Attraktionen, Marktständen und Fahrgeschäften. Er endet stimmungsvoll um 22.30 Uhr im Schlossgarten mit einem Fackelzug und Zapfenstreich. Der Montag, als Firmen-, Behörden und Vereinstag bietet wieder ein buntes Markttreiben – und als Höhepunkt ab 19 Uhr die Siegerehrung vom Großen Preisschießen der Schützengesellschaft. Dieses beginnt am 1. Mai. Parallel dazu gibt es im Rathaus über alle Festtage eine Ausstellung mit dem Titel „200 Jahre Schützenwesen in Adelsheim“. Zur gleichen Zeit läuft ein Crowdfunding-Programm „Viele schaffen mehr“ in Zusammenarbeit mit der Volksbank Franken zum dynamischen Ausbau der Jugendarbeit in den Bereichen Luft-, Laser- und Lichtgewehre und Bogenschießen.

Erneuert und verschönert werden zum Jubiläum auch die Schießanlagen und die Außenfassade des Schützenhauses.

Im weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres wird im Spätsommer der vereinsinterne Wettkampf um den „König der Könige“ durchgeführt. Am 28. Oktober ist in der Eckenberg- Halle der Kreiskönigsball, und zum Abschluss des Jubiläumsjahres planen die Schützen im Dezember ein Helferfest. Ein anspruchsvolles Pensum, das die Schützengemeinschaft, auch mit Hilfe befreundeter Vereine, u absolvieren hat, wie Stadtrat Kunkel in seinem Grußwort betonte. Oberschützenmeister Schweizer schloss die Mitgliederversammlung mit seinem Dank für die tolle Zusammenarbeit und den gelebten Zusammenhalt.