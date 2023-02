Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Prunksitzung Adelsheim: Wie die „Allezer Gäässwärmer“ die neue Eckenberghalle rocken

Nach der dreijährigen Zwangspause waren die „Allezer Gäässwärmer“ wieder heiß auf Fasnacht. Und das zeigten sie in ihrer Prunksitzung am Samstag auf der Bühne in der neuen Eckenberghalle in Adelsheim.