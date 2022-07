Ablenkung im Auto

Liebe Kinder, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, wird mir auf der Rückbank immer schlecht. Das ist so, weil die Augen etwas wahrnehmen, das nicht zu den Signalen anderer Sinnesorgane passt. Will heißen: Unser Gleichgewichtssinn etwa spürt die Bewegung, unsere Augen aber vernehmen Ruhe – vor allem dann, wenn wir im Auto auch noch lesen. Was hilft? Hände weg von Büchern und Zeitschriften, öfter mal eine kurze Pause an der frischen Luft machen, sich irgendwie ablenken. Und auf das Ziel freuen: Denn sobald man aus dem Auto raus ist, verabschiedet sich dann auch die Übelkeit schnell.

