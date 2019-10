Johannes Leibold liegt deutlich vorne

Die Bürgermeisterwahl in Großrinderfeld geht in die zweite Runde. Mit 47,9 Prozent liegt Johannes Leibold klar an der Spitze der vier Kandidaten.

Großrinderfeld. Es herrschte gebannte Stille und Erwartung am Sonntag vor dem Großrinderfelder Rathaus, als Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Sven Schultheiß das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl verkündete. Kurz und sachlich las er

...