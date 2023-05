Checker Tobi checkt Musik-Gefühle

Weikersheim. Er ist ein frecher Fernseh- und Internetstar und hat es als charmanter Entdecker und Wissensvermittler sogar schon ins Kino geschafft: „Checker Tobi“ war jetzt Gast in der Tauberphilharmonie – und er checkte dort Instrumente und große Gefühle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich war’s ein Doppelkonzert mit diesem ganz besonderen Stargast. Denn Moderator „Checker Tobi“, bürgerlich Tobias Krell, checkte bereits am späten Montagvormittag für Schüler der Klassenstufen drei bis acht.

„Jenseits und Gute und Böse“ heißt das Bühnenprogramm von Tobi und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Und so ein bekanntes Riesenorchester bietet Raum für jede Menge Fragen. Was für Instrumente werden in einem Klassikensemble überhaupt gespielt? Was hat Musik mit Gefühlen zu tun?