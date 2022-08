Weihnachtsfest mit den Merlins

Baskets gegen Baskets heißt es am ersten Spieltag der easyCredit-Basketball-Bundesliga (BBL) der Saison 2022/2023:Die Würzburg Baskets starten am 1. Oktober um 20:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn in die neue Spielzeit. Eröffnet wird die BBL-Saison am Mittwoch, 28. September, mit dem Heimspiel von Titelverteidiger Alba Berlin gegen Hamburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Version des BBL-Spielplans steht wie immer unter dem Vorbehalt von Terminverschiebungen aufgrund von Europapokal-Spielen, zeitgenau terminiert wurden bisher alle Würzburger Partien der Hinrunde. Zwei Tage nach dem Auftakt gegen die Rheinländer führt das erste Auswärtsspiel Headcoach Sasa Filipovski und seine Schützlinge am 3. Oktober zu den Basketball Löwen nach Braunschweig, bevor am 8. Oktober der Syntainics MBC in Würzburg zu Gast ist.

Gegen Merlins am 26. Dezember

1Felix Hoffmann, bekannt auch als „Würzburg Warrior“, wird sicher wieder der emotionale Anfürher der Würzburg Baskets sein. © Heiko Becker

Liga-Neuling Rostock Seawolves gibt am siebten . Spieltag (Samstag, 19. November, 18:00 Uhr) zum ersten Mal seine Visitenkarte in Unterfranken ab, acht Tage später treten die Würzburg Baskets zum innerbayerischen Derby im Münchner Audi Dome an. Das Weihnachtsheimspiel findet am 26. Dezember um 15 Uhr statt. Die Hakro Merlins Crailsheim werden sicherlich wieder von zahlreichen Fans nach Würzburg begleitet, so dass eine besondere Stimmung garantiert ist.

Mehr zum Thema Basketball Ein bekannter Name Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Würzburger Korbjäger heißen jetzt wieder „Baskets“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Luca Pfeiffer: Beim VfB Stuttgart geht der Traum von der Bundesliga in Erfüllung Mehr erfahren

Nach dem Auftritt bei den Nachbarn in Frankfurt am 30. Dezember startet das Kalenderjahr 2023 für die Würzburg Baskets mit dem Frankenderby in eigener Halle gegen Brose Bamberg (Mittwoch, 4. Januar, 20:30 Uhr), unmittelbar gefolgt von einem Auswärtstrip nach Bayreuth. Der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger ALBA BERLIN kommt am 23. Januar (Montag, 19 Uhr) in die tectake-Arena.

Zum Start der Rückrunde dürfen die Unterfranken gleich viermal zu Hause ran (gegen Chemnitz, Hamburg, Heidelberg, Ulm), nur unterbrochen vom Auswärtsspiel beim Syntainics MBC am 12. Februar. Nach dem Würzburger Heimspiel gegen den FC Bayern München am 10. April endet die BBL-Hauptrunde nach aktuellem Stand mit drei englischen Wochen (sieben Spiele innerhalb von 22 Tagen) vom 15. April bis zum 7. Mai, wenn die Würzburg Baskets zum Abschluss der Hauptrunde in Berlin antreten werden.

In der vergangenen Woche hat die Saisonvorbereitung der Würzburg Baskets mit den obligatorischen Medizin-Checks und den ersten Trainingseinheiten begonnen. Bis zum Saisonstart am ersten Oktober-Wochenende hat Headcoach Sasa Filipovski zwei Trainingseinheiten pro Tag angesetzt.

Zahlreiche Testspiele

Das erste nichtöffentliche Testspiel findet am 30. August beim oberfränkischen Nachbarn in Bamberg statt, anschließend reist die Mannschaft für einige Tage nach Polen und bestreitet dort zwei Partien gegen Sasa Filipovskis Ex-Club Turow Zgorzelec. Im September stehen dann fünf Heim-Testspiele gegen den ProA-Ligisten aus Gießen, die MLP Academics Heidelberg, ratiopharm Ulm, den ungarischen Erstligisten Alba Fehervar und die Hakro Merlins Crailsheim auf dem Programm.

Williams macht den Kader voll

Mit dem siebten Neuzugang haben die Würzburg Baskets kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung ihren Kader für die BBL-Saison 2022/2023 komplett beisammen: Der US-Amerikaner Xeyrius Williams ist auf der Position des Power Forwards zu Hause und spielte zuletzt in Griechenland für Aris Thessaloniki. Er hat in Würzburg einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison erhalten.

„Xeyrius Williams ist ein schneller und athletischer Spieler, auch ein guter Rebounder und Shotblocker, und er hat einen wirklich guten Wurf. Er wird auf den großen Positionen gut zu Filip Stanic, Philipp Hartwich und Collin Welp passen“, sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting: „Er hat inzwischen zwei Jahre Erfahrung in Europa, ist aber noch jung und hat viel Potenzial. Wir denken dass wir ihm helfen können, das nächste Level zu erreichen.“

Der 2,06-Meter-Mann ist 25 Jahre als und stammt aus Springfield im amerikanischen Bundesstaat Ohio, wo er auch seine komplette College-Karriere verbrachte: Zunächst von 2015 bis 2018 auf der University of Dayton und anschließend noch das Jahr als „Senior“ in der Saison 2019/2020 an der University of Akron.

Bei seinem ersten Sprung über den großen Teich landete Xeyrius Clifton Williams im Sommer 2020 in der ersten ungarischen Liga und spielte zunächst für Egis Kormend und anschließend für Jaszbereny KSE. In seinem zweiten Profi-Jahr stand er beim Viertelfinalisten Aris Thessaloniki in Griechenland gut 30 Minuten pro Partie auf dem Parkett, nahm knapp zwei Drittel seiner Würfe von jenseits der Dreierlinie und kam bei einer 34-prozentigen Trefferquote im Schnitt auf 10,1 Punkte und 4,8 Rebounds pro Spiel.

Rechtzeitig zum Start in die achtwöchige Saisonvorbereitung haben die Würzburg Baskets außerdem einen weiteren jungen US-Guard verpflichtet: Dre Marin kommt als „Rookie“ von der Southern Utah University, ergänzt den Würzburger BBL-Kader als Trainingsspieler und wird zunächst aber in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kommen. Der 1,82 Meter große Spielmacher soll demnächst einen deutschen Pass bekommen und hat daher einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten.

Wie einst bei Cameron Hunt

„Dre ist ein interessanter junger Spieler. Er ist sehr schnell und hatte auf dem College eine sehr gute Dreierquote. Auch menschlich haben wir nur positive Dinge über ihn gehört“, sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting der Würzburg Baskets: „Er wird als Trainingsspieler die komplette Saisonvorbereitung mitmachen und dann erst einmal in der Regionalliga spielen. Wir wollen ihm, ähnlich wie damals bei Cameron Hunt in der ProB, die Chance auf den Sprung in den Bundesliga-Kader geben.“