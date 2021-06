Moritz Heinrich wechselt zu den Würzburger Kickers

Würzburg. Mit Moritz Heinrich hat Fußball-Drittligist Würzburger Kickers einen Flügelspieler ablösefrei von der SpVgg Unterhaching verpflichtet. Der 23-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 33 Spiele in der 3. Liga, erzielte dabei fünf Tore und steuerte zwei Assists bei. Insgesamt kommt er mit der Erfahrung aus 107 Drittliga-Spielen an den Dallenberg. Ausgebildet wurde Heinrich beim TSV 1860 München, wo er diverse Jugendmannschaften durchlaufen hat. Nach zweijähriger Station bei Preußen Münster wechselte er 2019 zur SpVgg Unterhaching.

