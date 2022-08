Wölfe Würzburg schon raus

TuS Fürstenfeldbruck – Wölfe Würzburg 25:24

Würzburg: Maier, Wieser (beide Tor), Schömig (5 Tore), Kaufmann (1), Karle (1), Schmidt (4), Geis (3), Seidler (3), Böhm (3), Rose (3), Neagu (1), Franke, Merk, Dürr, Hack

Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Wölfe mit drei Toren etwas ab. Durch eine fragwürdige Wechselfehler-Entscheidung auf Seiten der Thomann-Schützlinge in der 25. Spielminute, schafften es die Brucker Panther kurz vor Ende der ersten Hälfte in Überzahl wieder aufzuschließen. Die Mannschaften gingen mit einem Halbzeitstand von 12:13 in die Kabinen.

Nach der Pause gab es vorerst keine großen Veränderungen im Spielverlauf. Das Spiel verlief weiterhin ausgeglichen. Kines der beiden Teams setzte sich signifikant abs. In der heißen Schlussphase mussten die Wölfe eine rote Karte hinnehmen und waren somit bis kurz vor Schluss in Unterzahl.

In der letzten Spielminute gelang ausgerechnet Ex-Wolf Jonas Link der Treffer zum 25:24 für TuS Fürstenfeldbruck, der gleichzeitig auch das Ausscheiden des Wolfsrudels aus dem DHB-Pokal besiegelte.

Jetzt heißt es für die Wölfe: Voller Fokus auf das erste Ligaspiel. Am 4. September um 17 Uhr treffen die Mainfranken in Dresden auf den HC Elbflorenz 2006. hm