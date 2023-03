HSG-Pflicht mit Böhlecke-Kür

HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim – SV Waldhof Mannheim 38:28

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Rother (9), Bodo (9), Reichhard (5), Ehler (5), Maier (3), Hilpert (2), Hartmann (2), Schneider (1), Böhlecke (1), Bloser (1), Ziegler, Klotz, Esser.

Für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim ging es im zehnten Heimspiel der Landesliga-Saison erneut um eine Revanche. Gegen den SV Waldhof Mannheim ereignete sich in der Hinrunde beim fahrigen 38:38-Unentschieden der erste Punktverlust der Saison, doch sollte die HSG-Heimblinaz blitzsauber bleiben. Mit der Kür von Christoph Böhlecke.

Auch wenn die Tabellensituation vor dem zehnten Heimspiel der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim die Rollen klar verteilen sollte, das Spiel startete mit vielen Unsicherheiten, Fehlwürfen und einer schwachen Abwehr der Hausherren aus dem Taubertal. Nach 38 Sekunden gingen die Gäste aus Mannheim mit dem ersten Tor der Partie in Führung, Tobias Ehler sollte jedoch im direkten Gegenzug ausgleichen. Die König/Engert/Stein-Truppe zeigte sich wie schon im letzten Auswärtsspiel bei der HSG Weinheim/Oberflockenbach, mit einer unkonzentrierten Leistung in den ersten Minuten.

Über die Spielstände 2:3, 4:6 und 10:10 hielt der SV Waldhof als Tabellenvorletzter kaltschnäuzig mit. Nach den ersten 15 Minuten fanden Rother, Ehler und Co. besser in die Partie und brachten mit einem gut aufgelegten Martin Klotz vereinzelt das gewünschte HSG-Tempospiel auf die Platte. Nach und nach vergrößerte sich der Vorsprung der Hausherren, so dass zum Seitenwechsel ein ansehnliches 21:16 präsentiert wurde.

Warnende Blicke auf das Hinspiel

Gewonnen war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch rein gar nichts. Als im Oktober des vergangenen Jahres die HSG in Mannheim gastierte, führten die grünen Taubertäler zum Pausenpfiff mit 19:15, später in der Partie sogar mit 27:19. Die Marschroute für die finalen 30 Minuten war demnach klar: Keinen Zentimeter nachlassen. Die Gäste sollten auch im zweiten Abschnitt noch kurz den Anschluss an die HSG halten. Beim Stand von 22:18 verkürzte Waldhof auf einen 4-Tore-Rückstand.

Dann fiel jedoch die Vorentscheidung. Innerhalb von drei Minuten erhöhten die Hausherren auf 26:18, sodass am Ausgang der Partie in den letzten 20 Minuten kein Zuschauer in der gut gefüllten Grünewaldhalle zweifelte. Über 26:20, 29:20 und 31:21 (45.) erspielte sich die HSG einen ersten Zehn-Tore-Vorsprung. Das Trainergespann um Philipp König, Max Engert und Michael Stein konnte die gesamte Auswechselbank auf das Spielfeld bringen, ohne dass Mannheim auch nur ein kleines Türchen zurück in das Spiel geöffnet wurde.

Höhepunkt der ablaufenden Spielzeit war dann das Tor von Christoph Böhlecke in der 56. Minute zum 36:25. Das sonstige Abwehrspezialisten-Eigengewächs markierte seinen umjubelten ersten Saisontreffer. Den Schlusspunkt setzte schließlich Moritz Reichhard mit seinem Tor zum 38:28.

„Abwehr stabilisiert“

„Wir sind schwer in die Partie gekommen, auch weil es Mannheim gerade zu Beginn sehr abgeklärt gemacht hat und unsere Abwehr nicht energisch genug agierte. Wie schon gegen Weinheim haben wir dann in unser Spiel gefunden, die Abwehr stabilisiert und konnten uns in entscheidenden Momenten auf unsere Torhüter verlassen. Deutlich wurde wieder, dass der Blick auf die Tabelle vor jedem Spiel unnötig ist. Wir müssen unsere Leistung bringen, auf jeder Position auf 100 Prozent kommen, dann ist es schwer uns zu schlagen. Das nehmen wir mit in die nächste Woche und das Auswärtsspiel gegen Mosbach“, analysiert nach dem Spiel HSG-Trainer Philipp König.

Mit einer weiterhin blütenweißen Weste in heimischer Sporthalle steht die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim nun vor dem schweren Auswärtsspiel beim TV Mosbach, Anpfiff ist am Samstag, 18. März um 20 Uhr.