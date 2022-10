SV Wachbach muss defensiv wieder stabiler werden

Das Topspiel am Sonntag findet in Gaisbach statt, wo der Spitzenreiter gegen den Tabellendritten SV Wachbach spielt. Der VfB Bad Mergentheim empfängt zum Kellerduell die TSG Öhringen (8). Der TV Niederstetten reist zum Mitaufsteiger Waldtann (10).

Ausgerechnet vor dem Knaller in Gaisbach handelte sich der SV Wachbach die erste Saisonniederlage ein. „Jede Niederlage ist ein Rückschlag und kostet wichtige Punkte im Kampf um einen Spitzenplatz“, so Trainer Kaludra. „Wir haben die anfangs geschlafen. Untermünkheim trat sehr motiviert auf und bei den Toren haben wir kräftig mitgeholfen. Diese Hypothek war am Ende zu schwer, trotz vieler Chancen, das Spiel auszugleichen.“ Kaludra geht davon aus, dass die Niederlage psychologisch keine negative Auswirkungen für das Spiel gegen Gaisbach hat. „Aber wir müssen den Fokus wieder mehr darauf richten, keine Gegentore zu bekommen“, fordert der SV-Coach. „Gaisbach hat einen Lauf. Wir sind aber keinesfalls Außenseiter und trauen uns auch auswärts den Sieg zu. Entscheidend ist unsere eigene Leistung, aber da müssen wir noch konstanter werden.“

„Das war leider nichts in Altenmünster“, bringt es Sportvorstand André Herber vom VfB Bad Mergentheim auf den Punkt. „Insgesamt ist das zu wenig. Zu viele leichte Fehler im Defensivverbund als auch im Aufbauspiel. Am Ende kassierst du vier Gegentore und darüber braucht sich – bei der gezeigten Leistung – keiner beschweren.“ Herber sieht die Mannschaft und vor allem Trainer René Heckmann in der Pflicht. „Sie sind nun gefragt. Nur hier kann der Schalter umgelegt werden.“

Die Partie gegen Öhringen war zu besseren VfB-Zeiten ein Klassiker und wird nun zum Kellerduell. Die Öhringer Mannschaft spielt als Landesligaabsteiger deutlich unter ihren Möglichkeiten. „Das wird für uns ein ganz schwerer Brocken. Öhringen nimmt hier die klare Favoritenrolle ein.“ Adrian Graf fehlte in Altenmünster wegen einer Erkrankung, sein Einsatz ist fraglich genauso wenig gesichert ist ein Einsatz von Janik Ondrasch. Felix Schmidt wird erst in der Rückrunde der Mannschaft wieder zur Verfügung stehen.

Als ´vogelwild‘ bezeichnete Trainer Henning Westphal vom TV Niederstetten den 5:4 Heimsieg gegen Bühlerzell. „Als Stürmer finde ich ein 5:4 zwar besser als ein 1:0, jedes Wochenende brauche ich so eine Aufregung aber nicht.“ A-Jugendtorwart David Fleck hielt den TV in einer schlechten ersten Hälfte mit Glanzparaden überhaupt erst im Spiel.

Nun geht es zu Mitaufsteiger Waldtann. „Die stehen in der Tabelle direkt in unserem Umfeld, ich will da also was holen und den Abstand nach unten vergrößern.“ Auch beim Spiel in Waldtann ist für Westphal noch nicht absehbar, wer das TV-Tor hüten soll, da die etatmäßigen Torhüter verletzt sind. Zudem hat sich Vizekapitän Florian Schulz womöglich eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt erstmal aus. „Es gibt aber noch keine genaue Diagnose.“ Waldtann hat zuhause erste vier Punkte geholt, mit einem Dreier könnte sich Niederstetten ins sichere Mittelfeld absetzen.