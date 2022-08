SV Pülfringen macht seinen Traumstart perfekt

Kreisliga Tauberbischofsheim

SpG Schwabhausen/Windischbuch – SpG Unterschäüpf/Kupprichhausen abgebr.

Diese Partie ist wegen eines starken Gewitterregens am Freitag abgebrochen worden. FV Brehmbachtal – Kickers DHK Wertheim 3:2

Brehmbachtal: M. Schneider, Honikel (67. Döhner), Klingert (87. P. Schreck), Sladek, D. Schneider, D. Schreck, Zebrala, Pöller (78. Yildirim), Faulhaber, Knörzer, Hofmann.

Wertheim: Bolg, P. Weimer, M. Weimer, Beck, Maier, Traub (46. Österlein), Gegenwarth (46. Ries), Beuschlein, Strauß, Schönfeld, Schreiter (64. Amend).

Tore: 1:0 (39.) Dominik Schreck, 2:0 (52.) Christoph Knörzer, 3:0 (87.) Tim Faulhaber, 3:1 (90.+1) Timo Maier, 3:2 (90.+3) Dirk Beuschlein. – Schiedsrichter: Jürgen Heudorf (Sulzfeld).

SG RaMBo – SpG Welzbachtal 1:1

RaMBo: Neuberger, L. Spielvogel, Hildenbrand, Hoffmann, Trippel (60. Segner), T. Theis (77. Eckert), J. Theis (46. Poschmann), Lappe, Schuhmacher, Ballweg, Böxler (69. Lang).

Welzbachtal: Michel, Sieron, Bellmann, J. Behringer, Hauke, Schmidt, Peterle, Volk, Splettstößer, Arslan (90. Nohe), Harter (55. Özen).

Tore: 0:1 (72.) Marlon Peterle, 1:1 (90.+4) Finn Segner.

SpG Dittwar/Heckfeld – VfB Reicholzheim 1:3

Dittwar/Heckfeld: Hehn, Hemlein (88. R. Lotter), T. Both, Gausrab (82. F. Both), Spies, Simon, N. Lotter, Hofmann, Schreck (68. L. Both), T. Lotter (90.+2 Krank), T. Sauer.

Reicholzheim: S. Ochs, Trauth, C. Schlör (78. Ehrlenbach), Köhler, A. Ochs (82. Elshani), O. Bick (68. Volpert), Schumacher, Lampert, Cirakoglu (68. L. Bick), N. Schlör, Herbach.

Tore: 0:1 (17.) und 0:2 (41.) Tobias Schumacher, 1:2 (63.) Sören Hemlein, 1:3 (90.+6) Labinot Elshani. – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg).

FC Hundheim/Steinbach – Türkgücü Wertheim 1:2

Hundheim/Steinbach: Müssig, Fischer, Trunk (81. Pallmert), C. Dick, Hilgner, Hirsch, Öchsner, J. Münkel, A. Münkel (45. Dühmig), M. Baumann, Nastase (34. J. Baumann).

Wertheim: A. Gülecin, Albayrak (46. Cem Cirakoglu), Hökelek, Kizildeniz (46. Pervizi), Aksit (66. Lupu), Karaveli, Genc, Aksoy, Kurter (58. Findik), E. Gülecin, Can Cirakoglu.

Tore: 1:0 (25.) Dumitru Nastase, 1:1 (77.) Gökce Genc, 1:2 (82.) Can Amer Pervizi. – Schiedsrichter: Jürgen Adam (Fahrenbach).

SpG Balbachtal – SV Pülfringen 0:2

Balbachtal: Schwenkert, Neser, M. Knab, Späth, A. Knab (82. Schenkel), Essomba, Barthel, Horwath, Schindler, Weiß (68. Wülk), Graf (46. Tanh).

Pülfringen: Mutschler, Glock (60. Baumann), Volk, Duda, Moe, Michael Haberkorn, Retzmann, Knüll, Busch (78. Manuel Haberkorn), Farcau, Haas.

Tore: 0:1 (1.) Patrick Knüll, 0:2 (45.+2) Adrian-Tamas Farcau. – Schiedsrichter: Andreas Keppler (Wittighausen).

TSV Gerchsheim – TSV Assamstadt 2:5

Gerchsheim: Schuler, Ziegler, Grünewald, L. Weis (86. Künzig), Kleespies, C. Weis (64. Kalke), Sack (80. Hemrich), Stoy, Drixler (75. Steigerwald), Wachter, Dosch.

Assamstadt: Deißler, Rupp, Rumm, P. Hügel (78. S. Hügel), Schaller (90. Wachter), Pollak, Stauch, Ansmann, Quenzer (90.+2 F. Ostertag), Langer, Ismaili (71. Belz).

Tore: 1:0 (2.) Maximilian Stoy, 1:1 (5.) und 1:2 (33.) Bastian Quenzer, 1:3 (Strafstoß, 52.) Tobias Rumm, 2:3 (Strafstoß, 57.) Maximilian Stoy, 2:4 (74.) Tobias Rumm, 2:5 (87.) Lars Pollak. – Schiedsrichter: Benjamin Klein (Sonderriet). – Zuschauer: 150.

Kreisklasse A Tauberb’heim

SpG Impfingen/TBB II – SV Distelhausen abgebr.

Diese Partie wurde am Samstag wegen eines starken Gewitterregens abgebrochen.

SpG Balbachtal II – SV Nassig II 2:5

Tore: 0:1 Matthias Muehling (6.), 1:1 Christoph Neser (37.), 1:2 Eric Klein (38.), 1:3 Matthias Muehling (68.), 1:4 Julius Kunkel (73.), 1:5 Matthias Muehling (85.), 2:5 Christoph Neser (88.). – Schiedsrichter: Gerhard Pfaff (Künzelsau).

FC Grünsfeld II – TSV Assamstadt II 2:1

Tore: 0:1 Daniel Frank (25.), 1:1 Stefan Krobucek (39.), 2:1 David Pfeuffer (44.). –Schiedsrichter: Helmut Haas (Hardheim).

FC Külsheim – VfR Gerlachsheim 2:2

Tore: 0:1 Julien Bethäußer (26.), 0:2 Leon Brach (70.), 1:2 Oskar Bohnet (90.+3), 2:2 Marco Hochstatter (90.+4). – Schiedsrichter: Dominik Fuhrig (Mosbach)

SpG Wittighausen/Zimmern – SpG Mainperle Urphar-Lindelb./Bettingen 1:0

Tor: 1:0 Linus Häußler (17.). – Schiedsrichter: Tim Winkler ( Külsheim)

SpG Uissigheim II/Gamburg – SpG Beckstein/Königshofen II 3:4

Tore: 1:0 Andre Göbel (6.), 1:1 Laurin Beirich (26.), 2:1 Mario Oberst (30.), 2:2 Dustin Schütz (37.), 2:3 Paul Baumann (53.), 3:3 Mario Oberst (64.), 3:4 Dustin Schütz (88.). – Rote Karte: Spieler der SpG Uissigheim/Gamburg II (59.). – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn).

TSV Kreuzwertheim – SpG Schönfeld/Kleinr.’feld II 0:0

Schiedsrichter: Ralf Baar (Külsheim).

Kreisklasse B Tauberb’heim

FC Eichel II – SV Anadolu Lauda 7:1

Tore: 1:0 (8.) Kai Grottenthaler, 2:0 (43.) Marco di Filippo, 3:0 (59.), 4:0 (60.) und 5:0 (65.) Artur Marks, 5:1 (71.) Marius Scheel, 6:1 (80.) und 7:1 (83.) Yannick Schröck. – Schiedsrichter: Christian Kurz.

SpG Bobstadt/Assamstadt III – SV Eintracht Nassig III 1:3

Tore: 0:1 (5.) und 0:3 (63.) Leon Koppitz, 0:2 (10.) Kevin Winzenhöler, 1:3 (68.) Lukas Appel. – Schiedsrichter: Fritz Meinikheim (Hohebach).

SV Viktoria Wertheim – TuS Großrinderfeld II 0:0

Schiedsrichter: Wolfgang Henke (Dertingen). – Gelb-rote Karte für einen Spieler des SV (78.).

FV Brehmbachtal II – Kickers DHK Wertheim II 0:0

Schiedsrichter: Werner Scheidle (Großeicholzheim).

Kreisklasse C Tauberb’heim

SpG Hochhausen/Impf. II/TBB III –- SV Anadolu Lauda II 3:0 (Wertung)

Zu dieser Partie sind die Gäste nicht angetreten.

FC Hundheim/Steinbach II – Türkgücü Wertheim II 0:3

Tore: 0:1 (33.) und 0:3 (53.) Okhan Genc, 0:2 (39) Salih Erol. – Schiedsrichter: Armin Nürnberger (Brehmbachtal).

TSV Kreuzwertheim II – SpG Welzbachtal II 6:0

Tore: 1:0 (4.), 3:0 (70.) und 4:0 (80.) Adrian Redondo, 2:0 (44.) Patrik Diehm, 5:0 (82.) Christian Schreck, 6:0 (85.) Tuzson Ferenc Holler. – Schiedsrichter: Elmar Amend (Reicholzheim).

FC Külsheim II – SpG Oberlauda/Gerlachsheim II 1:0

Tor: 1:0 (31.) Eric Bohn. – Schiedsrichter: Erich Hofmann (Gerchsheim).

SpG Windischbuch/Schwabhausen III – SV Distelhausen II 3:2

Tore: 1:0 (11.) k.A., 1:1 (65.) Jannik Ditter, 2:1 (76.) Antonio Reinbold, 2:2 (79.) Alexander Steinepreis, 3:2 (85.) Sascha Riegler. – Schiedsrichter: Rainer König (Tauberbischofsheim). – Gelb-rote Karte für einen Spieler des SV (56.).