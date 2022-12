Nach zwei Jahren Pause nun wieder Futsal

Nach zweijähriger Unterbrechung ist es an den beiden kommenden Wochenenden endlich wieder soweit: Für die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim beginnen mit den Begegnungen der Vorrunde der D-und C-Junioren die Futsal-Kreismeisterschaften. Schauplatz ist an allen Spieltagen die Stadthalle in Lauda.

Dabei geht es für die insgesamt 29 D-Junioren-Teams bereits am kommenden Wochenende (10. Dezember ab 10 Uhr/11. Dezember ab 10.30 Uhr) zunächst darum, die Vorrunde erfolgreich zu überstehen und sich für die Endrunde (Anfang Februar 2023) zu qualifizieren. Dies setzt am Ende der Gruppenspiele einen der beiden ersten Tabellenränge der insgesamt sechs Vorrunden-Gruppen voraus.

Eine Woche später (17./18. Dezember, jeweils ab 11 Uhr) werden die Titelkämpfe mit der Vorrunde der C-Junioren fortgesetzt. In vier Gruppen aufgeteilt spielen 18 Teams um den Einzug in die Endrunde (4.2.23). Um im Titelrennen zu bleiben muss dabei zumindest Tabellenrang zwei (Gruppen A und C) erreicht werden, während in den Gruppen B und D sich auch der Rangdritte über das Weiterkommen freuen kann.

Der Eintritt ist frei. kja