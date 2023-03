Hohe Hürde für Edelfingen

Während Tabellenführer TSV Schrozberg beim SV Sindelbachtal nicht über ein torloses Remis hinauskam, wurden die Konkurrenten SV Edelfingen und SV Morsbach ihrer Favoritenrolle gerecht, der SVE bezwang den SV Berlichingen/J. mit 4:2, der SVM setzte sich beim Schlusslicht in Neunkirchen souverän mit 5:1 durch.

Zwei Spitzenspiele stehen auf dem Programm des 20. Spieltages: Der Tabellenvierte SV Morsbach empfängt den Dritten SV Edelfingen, der zwei Spiele weniger als sein Gastgeber ausgetragen, aber zwei Punkte mehr auf dem Konto hat. Auch im Vergleich mit Tabellenführer Schrozberg und dem Tabellenzweiten SGM Hohebach/Rengershausen I hat der SVE bei zwei beziehungsweise einem Punkt Rückstand noch eine Partie in der Hinterhand. Gelingt den Grün-Weißen im Künzelsauer Teilort die Revanche für die 1:3 Hinspielniederlage? Die Gastgeber stehen unter Zugzwang!

Das zweite Topspiel geht in Markelsheim über die Bühne, wo der heimstrake Tabellenfünfte SGM Markelsheim/Elpersheim II den Spitzenreiter TSV Schrozberg empfängt. Die Hausherren bezwangen zuletzt die SGM Mulfingen II/Hollenbach II mit 1:0 und machten den Schrozbergern im Hinspiel das Leben schwer, ehe diese durch zwei Treffer in den letzten zehn Minuten das Spiel noch drehten.

Der zuletzt spielfreie Tabellenzweite SGM Hohebach/Rengershausen I kann bei einem Ausrutscher des TSV Schrozberg die Tabellenführung übernehmen, vorausgesetzt das Team von Sascha Höfer hat den Tabellenzehnten SGM Forchtenberg/Sindringen-E. II nun ebenso sicher im Griff wie beim 2:0-Heimsieg im Hinspiel.

Nach dem respektablen 0:0 gegen den Klassenprimus aus Schrozberg hofft der Tabellenachte SV Sindelbachtal mit einem Dreier im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Althausen/Neunkirchen schwarze Zahlen schreiben zu können. Diese Paarung ist beim Bad Mergentheimer Teilortclub mit wehmütigen Erinnerungen an bessere Zeiten verbunden: Im Juni 2017 legte man mit einem 2:1-Sieg im Entscheidungsspiel gegen die Marlacher den Grundstock für den bis dato letzten Aufstieg in die Kreisliga A3.

Die nur durch die bessere Tordifferenz von Althausen/N. getrennte SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II hofft im Altkreisderby gegen den Tabellensiebten SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II auf einen zählbaren Erfolg.

Spielfrei sind die SGM Creglingen II/Bieberehren, die SGM Mulfingen II/ Hollenbach II und der SV Berlichingen/Jagsthausen.

In der Kreisliga B4 empfängt der Tabellensechste SGM Altenmünster II/ESV Crailsheim I denTV Niederstetten II. Im Hinspiel trennte man sich am Vorbach 1:1. Nach dem K.O. in der achten Minute der Nachspielzeit beim Tabellendritten in Michelfeld ist die SGM Hohebach/Rengershausen II nun spielfrei.