Die vier letzten Teams sind unter sich

In der Kreisliga Tauberbischofsheim gibt es zwei so genannte „Spannungsfelder“. Da ist zum einen der Dreikampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Odenwald. Und dann gibt es noch den ungemein spannenden Kampf gegen den drohenden Abstieg, in dem mehr oder weniger fast der gesamte Rest der Mannschaften involviert ist.

Ausnahmslos auswärts muss am kommenden Spieltag das Führungstrio antreten. Auf Spitzenreiter VfB Reicholzheim wartet dabei eine Derby-Aufgabe, die er – was die Papierform angeht – eigentlich ohne größere Probleme lösen müsste. Das Team von Kickers DHK Wertheim ist nämlich gar nicht gut aus der Winterpause herausgekommen. Es gab zwei Niederlagen bei Teams aus dem Kreis der potenziellen Abstiegskandidaten. Das hatte nun zur Folge, dass diese Mannschaften, die in der Tabelle hinter den Kickers lagen, nun wieder deutlich näher herangerückt sind. Besonders auffällig ist in den beiden Partien gewesen, dass die Kickers weder in Pülfringen noch im Balbachtal ein eigenes Tor erzielt haben. Auf der anderen Seite hat der VfB Reicholzheim in diesem Jahr noch keinen Gegentreffer erhalten. Auch das spricht nun vor dem Derby ganz klar für die Gäste.

Etwas schwerer scheint dagegen die Aufgabe für den TSV Assamstadt, der in Königheim beim FV Brehmbachtal zu Gast ist. Der hat in der Vorrunde etwas überraschend beim TSV einen Zähler entführen können, was den Tabellenzweiten sicherlich noch etwas schmerzt. Allerdings läuft es beim FVB derzeit nicht gerade gut. Aus den letzten vier Spielen hat das Team von trainer Michael Karle nicht einen einzigen Punkt gesammelt. Das hat es seit der Vereinsgründung 2016 vermutlich noch gar nicht gegeben. Angesichts dieser Negativserie ist es schon erstaunlich, dass der FV Brehmbachtal in der Tabelle immer noch auf Rang vier platziert ist.

Nur ein Unentschieden und damit lediglich einen Punkt hat der TSV Tauberbischofsheim am vergangenen Spieltag auf sein Konto verbuchen können. Bei der bisherigen Ausgeglichenheit der drei Mannschaften an der Spitze tut ein Ausrutscher gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte natürlich schon etwas weh, zumal es sich um ein Heimspiel gehandelt hatte. Nun geht es für die Kreisstädter wieder auf eine Auswärtsfahrt, und zwar zur SG RaMBo. Die Voraussetzung ist eigentlich klar: Wer aufsteigen will, muss solch eine Partie gewinnen. Da beißt die berühmte Maus keinen Faden ab. Die Gastgeber sind also sicherlich krasser Außenseiter, aber chancenlos scheinen sie nicht zu sein, wie der FC Hundheim-Steinbach am vergangenen Wochenende gezeigt hat.

Mit zwei Siegen hat die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen nach der Winterpause hervorragend Fuß gefasst. Nun geht es zum SV Pülfringen, der nach der mehrmonatigen Pause immerhin auch schon drei Punkte geholt hat. Der Ausgang der Partie erscheint völlig offen. Die Spieler aus Unterschüpf und Kupprichhausen wissen sicherlich, dass man aus Pülfringen die Punkte nicht einfach so nebenbei mitnehmen kann. Auf dem relativ kleinen Platz dort benötigt man eine konzentrierte und disziplinierte Spielweise, um zum Erfolg zu kommen – und zwar von der ersten bis zur letzten Minute.

Auf ihren Heimvorteil setzen wird auch die SpG Schwabhausen/Windischbuch, die das Team von Türkgücü Wertheim trifft. Die technisch starken Gäste sind so etwas wie die Wundertüte der Kreisliga. Bei ihnen weiß man nie, wie sie sich präsentieren. Auszurechnen sind sie praktisch nicht, aber es fehlt dem Team definitiv etwas an Konstanz. Prognosen über wahrscheinliche oder Spielresultate sind bei Türkgücü eigentlich unmöglich. Und genauso ist es natürlich auch vor der Partie in Schwabhausen.

Unter sich sind am kommenden Spieltag die vier letztplatzierten Teams der Kreisliga. Das heißt: Es stehen ganz wichtige Partien an. Der FC Hundheim-Steinbach empfängt die SpG Balbachtal. Beide Mannschaften sorgten am vergangenen Wochenende für positive „Schlagzeilen“: Hundheim/St. überraschte mit einem absolut unerwarteten Punktgewinn beim Titelkandidat TSV Tauberbischofsheim, Balbachtal gewann zu Hause die Partie gegen Kickers DHK Wertheim und brachte somit den fünften „Dreier“ der laufenden Saison unter Dach und Fach. Jetzt haben beide die Gelegenheit, gleich kräftig nachzulegen – es wären so genannte „Big Points“.

Nachlegen kann auch die SpG Weltzbachtal, die am vergangenen Wochenende ihre lange Zeit der sieglosigkeit beendet hat und überraschend klar mit 3:0 gegen die SpG Schwabhausen/Windischbuch triumphierte. Nun geht es gegen den schon abgeschlagenen Mitaufsteiger SpG Dittwar/Heckfeld – und da kann es für Welzbachtal nur ein Ziel geben: Und das sind drei Punkte.