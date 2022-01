Alexander Gassner offiziell nominiert

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte jetzt weitere 103 Athleten aus den elf Sportarten Biathlon, Bob, Eiskunstlauf, Nordische Kombination, Shorttrack, Skeleton, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skisprung und Snowboard für das Team Deutschland (Team D).

Nach der ersten Nominierungsrunde vor Wochenfrist mit 20 Athleten umfasst das Team Deutschland somit mittlerweile 123 Sportler. Hinzu kommen 25 Eishockeyspieler, die mit Blick auf die laufende Saison jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die finale Größe des Team D wird somit voraussichtlich 148 Sportler umfassen und damit nahezu identisch mit der Mannschaftsstärke von PyeongChang 2018 sein (153 Aktive). Mit dabei ist auch der Wahl-Königheimer Alexander Gassner, der im Skeleton zu den Medaillenfavoriten zählt und am Freitag auf der Kunsteisbahn in St. Moritz

Die DOSB Athletenkommission wurde in der Nominierungssitzung durch Karla Borger vertreten. In der Sitzung wurde zudem ein Nominierungsausschuss berufen, der alle weiteren noch ausstehenden Nominierungsentscheidungen treffen wird.

Als Teil der zweiten Nominierungsrunde wurden gleich mehrere Medaillengewinner vergangener Spiele nominiert. Darunter befinden sich die erfolgreichen Bobsportler um Francesco Friedrich und Mariama Jamanka sowie die Nordischen Kombinierer Erik Frenzel, Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek. Außerdem erneut Teil des Team D sind die Bronzemedaillengewinnerin von 2018 im Snowboard Parallel-Riesenslalom, Ramona Hofmeister, und die Skispringer Katharina Althaus, Karl Geiger und Stefan Leyhe.

DOSB-Präsident Thomas Weikert sagt: „Wir sind stolz auf diese Mannschaft und zuversichtlich, was die sportlichen Chancen und Möglichkeiten des Teams angeht. Nach der zweiten Nominierungsrunde stehen nun fast alle Athleten des Team D fest. Damit richtet sich der Blick endgültig auf die Spiele. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, um das Team D in China bestmöglich zu unterstützen. Insgesamt blicken wir mit viel Spannung und Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele 2022.“

Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport und Chef de Mission des Team D in Peking, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass das Team D nun fast komplett ist. Sportlich wird es sehr schwierig, an die Erfolge von PyeongChang heranzukommen. Wir versuchen aber auch in Peking, wieder zu den besten drei Nationen zu gehören.“.

Alle nominierten Sportler haben vor ihrer Berufung in das Team Deutschland die vom DOSB verabschiedete Athletenvereinbarung unterzeichnet. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) hat zudem überprüft, ob Regelverstöße gegen Dopingbestimmungen vorliegen.

Die jetzt in der zweiten Runde: nominierten Athleten des Team Deutschland: Biathlon: Denise Hermann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Franziska Preuss (SC Haag), Vanessa Voigt (WSV Rotterode), Anna Weidel (WSV Kiefersfelden) – Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (Skiklub Nesselwang), Roman Rees (Ski Verein Schauinsland), David Zobel (SC Partenkirchen). Bob: Lisa Buckwitz (SC Potsdam/WSV Königssee), Alexandra Burghardt (SV Wacker Burghausen), Mariama Jamanka (BRC Thüringen/Pilotin), Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden/Pilotin), Deborah Levi (SC Potsdam), Laura Nolte (BSC Winterberg/Pilotin) – Candy Bauer (BSC Sachsen Oberbärenburg), Florian Bauer (BRC Ohlstadt), Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg/Pilot), Christoph Hafer (BC Bad Feilnbach/Pilot), Johannes Lochner (Bob Club Stuttgart Solitude/Pilot), Thorsten Margis (SV Halle), Christian Rasp (WSV Königssee), Michael Salzer (BC Stuttgart Solitude), Tobias Schneider (BC Bad Feilnbach), Alexander Schüller (SV Halle), Matthias Sommer (BSC Winterberg), Christopher Weber (BSC Winterberg); AP-Athleten: Leonie Fiebig (BSC Winterberg), Kira Lipperheide (TV Gladbeck) – Erec Bruckert (BRC Thüringen), Martin Grothkopp (BSC Sachsen Oberbärenburg). Eiskunstlauf: Paul Fentz (SC Berlin/Herren Team). Nordische Kombination: Erik Frenzel (SSV Geyer), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf), Julian Schmid (SC Oberstdorf), Terence Weber (SSV Geyer). Short Track: Anna Seidel (Eislauf Verein Dresden/1500 m). Skeleton: Tina Hermann (WSV Königssee), Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland), Hannah Neise (BSC Winterberg) – Alexander Gassner (BSC Winterberg), Christopher Grotheer (BRC Thüringen), Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg). Ski Alpin: Emma Aicher (SC Mahlstetten), Lena Dürr (SV Germering), Kira Weidle (SC Starnberg) – Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Josef Ferstl (SC Hammer.), Simon Jocher (SC Garmisch), Andreas Sander (SG Ennepetal), Alexander Schmid (SC Fischen), Dominik Schwaiger (WSV Königssee), Linus Straßer (TSV 1860 München). Ski Freestyle: Sabrina Cakmakli (Snowgau Freestyle Team/Halfpipe), Aliah Delia Eichinger (DJK SV Sankt Oswald/Slopestlye, Big Air), Johanna Holzmann (SC 1906 Oberstdorf/Ski Cross), Daniela Maier (SC Urach/Ski Cross), Emma Weiß (Freestyle Club Zollernalb/Aerials) – Niklas Bachsleitner (Skiclub Partenkirchen/Ski Cross), Daniel Bohnacker (Ski-Club Gerhausen/Ski Cross), Tobias Müller (SC Fischen/Ski Cross), Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning/Ski Cross). Skilanglauf: Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis), Pia Fink (SV Bremelau), Antonia Fräbel (WSV Asbach), Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf), Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Sofie Krehl (SC 1906 Oberstdorf), Coletta Rydzek (SC 1906 Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg) – Lucas Bögl (SC Gaißach), Janosch Brugger (WSG Schluchsee), Jonas Dobler (SC Traunstein), Albert Kuchler (SpVgg Lam), Friedrich Moch (WSV Isny), Florian Notz (SZ Römerstein). Skisprung: Katharina Althaus (SC Oberstdorf), Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue), Pauline Heßler (WSV 08 Lauscha), Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla) – Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Stefan Leyhe (SC Willingen). Snowboard: Leilani Ettel (SV Pullach/Halfpipe), Jana Fischer (SC Löffingen/Snowboardcross + Mixed), Melanie Hochreiter (WSV Bischofswiesen/Parallel-Riesenslalom), Ramona Hofmeister (WSV Bischofswiesen/Parallel-Riesenslalom), Carolin Langenhorst (WSV Bischofswiesen/Parallel-Riesenslalom), Annika Morgan (WSC Blaues Land/SC Miesbach/Slopestyle, Big Air) – Yannik Angenend (FC Lengdorf/Parallel-Riesenslalom), Stefan Baumeister (SC Ainsing-Pang/Parallel-Riesenslalom), Paul Berg (SC Konstanz/Snowboard Cross + Mixed), Andre Höflich (SC Kempten/Halfpipe), Elias Huber (SC Schellenberg/Parallel-Riesenslalom), Umito Kirchwehm (SC Altglashütten/Snowboard Cross + Mixed), Martin Nörl (Snowboard Cross + Mixed), Noah Vicktor (WSV Bischofswiesen/Slopestyle, Big Air), Leon Vockensperger (SC Rosenheim/Slopestyle, Big Air). dosb

