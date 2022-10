So sehr sich der FV Lauda in den beiden letzten spektakulären Torfestivals mit zwölf „Buden“ in zwei Spielen auch „warm“ geschossen hat: Im Spitzenspiel am Mittwoch um 19:30 Uhr kommt Spitzenreiter FV Mosbach als leichter Favorit ins Taubertal. Das Spiel entscheidet noch nicht die Meisterschaft, wird aber auf jeden Fall ein wegweisendes Kräftemessen.

Die blütenweiße Weste

...