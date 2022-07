„Ich freue mich über das Ergebnis des Bürgerentscheids, was aber nicht heißt, dass wir jetzt die Bemühungen um eine Mobilitätswende in Würzburg verringern“, sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt am Tag nach dem Bürgerentscheid über die Parkgebühren auf der Talavera.

Gegen 23.30 Uhr waren am Sonntag alle Stimmen ausgezählt: Mit 34 397 Ja-Stimmen (76 Prozent) gewinnt das

