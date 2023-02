Einbrecher "erbeutet" in Künzelsau Tiefkühlpizzen

Künzelsau. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Jugendzentrum in Künzelsau. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter oder die Täterin hebelte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 14 Uhr, ein Fenster des Gebäudes in der Lindenstraße auf und gelangte so ins Innere. Hier wurde dann versucht die Türe eines Lagerraums gewaltsam aufzubrechen. Als dies misslang nahmen der oder die Unbekannte mehrere Tiefkühlpizzen aus dem Gefrierschrank der Küche und flüchtete vermutlich über die Notausgangstüre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Fenster und der Türe entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940/9400, melden sollen.