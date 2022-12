ebm-papst Mulfingen zahlt weitere Inflationsprämien

Mulfingen. ebm-papst Mulfingen wird nach einer bereits im Oktober erfolgten Sonderzahlung von 500 Euro, seinen Mitarbeitenden vier weitere Inflationsprämien auszahlen. Damit möchte das Unternehmen sie schnell und pragmatisch in der aktuellen Zeit mit gestiegenen Lebenshaltungskosten unterstützen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In den Entgeltabrechnungen Dezember 2022 sowie Januar, Februar und März 2023 werden Vollzeitbeschäftigte jeweils 500 Euro steuer-/sozialabgabenbefreit erhalten (Teilzeitmitarbeitende anteilig). Die Auszubildende des Technologieführers erhalten in dem Zeitraum vier Mal jeweils 250 Euro.

