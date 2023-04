Autofahrer übersieht in Braunsbach Rettungswagen

Braunsbach. Ein Rettungswagen befand sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf einer Einsatzfahrt von Untermünkheim kommend in Richtung Braunsbach. Am Ortsbeginn von Braunsbach wollte die 34-jährige Fahrerin des Rettungswagens einen VW Crafter überholen. Der Fahrer des Crafters bemerkte den Rettungswagen trotz Blaulichts und Martinshorn nicht und wollte nach links abbiegen, als sich der Rettungswagen bereits auf seiner Höhe befand. Dadurch kam es zum Unfall und beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab, wo einige Grabsteine eines dort ansässigen Unternehmens beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30000 Euro. Die Fahrerin des Rettungswagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1