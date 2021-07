Lkw-Fahrer rastet aus

Bad Rappenau/Fürfeld. Eine Vielzahl von Notrufern meldete am Montag gegen 18.45 Uhr den Einsatzzentralen von Polizei und Rettungsdienst einen schweren Verkehrsunfall mit einem Lastzug. Nach den ersten Ermittlungen befuhr der 43-jährige rumänische Lkw-Lenker, der auf seinem Sattelzug zwei neue Traktoren geladen hatte, die L 1107 in Richtung Bonfeld. Im Bereich der Kreuzung zum Buchäckerring/Autohof 24 beschädigte er zwei Pkw im hinteren Bereich, vier weitere touchierte er beim Vorbeifahren. Teilweise geriet er in den Gegenverkehr.

Durch seine verkehrswidrige Fahrweise entstand ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro. Durch die Unfälle erlitten sechs Menschen einen leichten Schock. Bei seiner Kontrolle zeigte sich der rumänische Lkw-Fahrer völlig uneinsichtig und begann, laut herumzuschreien. Den Alkoholtest verweigerte er, doch schien er stark unter Alkoholeinfluss zu stehen. Da der Mann immer aggressiver wurde, mussten ihm Handschellen angelegt werden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn verbleibt der Lkw-Fahrer im Polizeigewahrsam.