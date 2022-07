Kollision mit Wohnmobil

Schwaigern. Mehrere Stunden war die Bundestraße 293 zwischen Schwaigern und Gemmingen am Mittwochnachmittag nach einem Unfall blockiert. Gegen 14.30 Uhr war eine in Richtung Gemmingen fahrende Jeep-Lenkerin aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte die 29-Jährige mit einem Wohnmobil. Dieses kam dadurch von der Fahrbahn ab und kippte auf einem Radweg um. Der 69-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Leicht verletzt wurde auch die Fahrerin des Jeeps. Neben. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die B 293 war wegen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis gegen 17.20 Uhr voll gesperrt.

