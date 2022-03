24-Jähriger bei Unfall auf der A81 bei Untergruppenbach tödlich verletzt

Untergruppenbach. Tödliche Verletzungen zog sich ein 24-jähriger BMW-Fahrer bei einem Unfall am

Montagmorgen, bei Untergruppenbach zu. Der Mann war gegen 5.45 Uhr mit seinem

Pkw auf der Autobahn 81, kurz nach der Anschlussstelle Untergruppenbach in

Richtung Würzburg, von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte das Fahrzeug

mit der Schutzplanke, wurde abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der

24-Jährige stieg aus seinem BMW aus und ein von hinten auffahrender Sattelzug

erfasste den Mann. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der

Unfallstelle starb. Ein weiterer, sich von hinten nähender Lkw, wich

vermutlich auf den Standstreifen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Mit diesem

stießen dann noch ein Skoda und ein Opel zusammen. Nach aktuellem Kenntnisstand

wurden hierbei drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser

gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 65*000

Euro geschätzt. Ein Gutachter war vor Ort, um den Unfallhergang zu

rekonstruieren. Die Fahrbahn war bis circa 10.30 Uhr voll gesperrt.

