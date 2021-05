Wunschsongs liefen auf SWR3

Osterburken. Dienstag, 18. Mai, kurz vor 14 Uhr – alle in der Schule am Limes anwesenden Personen hielten einen Moment inne. Von überall her war Musik zu hören. Das war der Radiosender SWR 3, der eine Stunde lang die Wunschsongs der Schule am Limes spielte. Über die Lautsprecher der Schule war die Musik im ganzen Schulhaus zu hören.

Neben den einzelnen Songs wurden auch verschiedene Personen interviewt – der Schulleiter Bernhard Klenk, die Initiatorin der Aktion, Greta Francke, der Schulsozialarbeiter Matthias Steinbach und der Schülersprecher Julian Recke kamen zu Wort und erzählten vom Schulalltag während der Corona-Pandemie.

Moderator Sebastian Müller interessierte sich zudem für die Handyregelung der Schule und wie diese in Zeiten von zunehmender Digitalisierung umsetzbar sei. Bereits in den Wochen zuvor hatten die Lerngruppen und das Kollegium der Schule verschiedene Musikvorschläge gesammelt und dann darüber abgestimmt. So konnte schlussendlich eine Liste mit insgesamt 20 Wunschsongs beim SWR 3 eingereicht werden. Dann ging es recht schnell – am Freitag, 14. Mai, wurde die Schule informiert, dass sie ausgewählt wurde, und bereits am Dienstag darauf liefen dann die Osterburkener Wunschsongs im Radio.

Abwechslung im Corona-Alltag

„Wir hoffen, dass wir mit unserem abwechslungsreichen Musikprogramm ein Highlight im sonst tristen Corona-Alltag schaffen konnten“, so Greta Francke, die sich bei SWR 3 für die tolle Aktion bedankte.

