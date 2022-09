Straße voll gesperrt

Auerbach/Oberschefflenz. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden die Fahrbahndecke auf der B 292 zwischen Oberschefflenz und Auerbach auf einer Länge von 2,2 Kilometern sowie der Kreuzungsbereich der K 3591 Richtung Unterschefflenz seit Mitte September 2022 saniert. Nach aktueller Planung können die Arbeiten voraussichtlich bis Freitag, 28. Oktober, abgeschlossen und der Verkehr wieder freigegeben werden.

Arbeiten laufen nach Plan

Die Arbeiten am Knotenpunkt verlaufen planmäßig, so dass ab Dienstag, 4. Oktober, die Sanierung des zweiten Teils des Kreuzungsbereichs der K 3951 Richtung Unterschefflenz beginnen kann. Hierfür wird aus Gründen der Arbeitssicherheit die K 3951 für den Verkehr vollgesperrt werden. Nach aktueller Pla-nung, kann die Sperrung am Freitag, 14. Oktober 2022, wieder aufgehoben werden.

Umleitung

Für den Zeitraum der Vollsperrung wird der Verkehr der K 3951 über Oberschefflenz und Rittersbach umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist örtlich ausgeschildert. Auf der B 292 kann der Verkehr ab Dienstag, 4. Oktober, in Fahrtrichtung Adelsheim wieder freigegeben werden. Die Umleitung in Fahrtrich-tung Mosbach bleibt hierbei unverändert bestehen.