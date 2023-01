Mitreißende Reden, phantasievolle Tänze

„Sie haben nichts verlernt“, resümierten die zufriedenen Besucher der ersten Prunksitzung der FG „Hederschboch Dick Do“ im voll besetzten „Hällele“. Man merkte den Akteuren die Coronazwangspause nicht an, denn sie knüpften nahtlos an die alte Form an und wussten durch Wortwitz in den mitreißenden Reden und Vorträgen ebenso, wie durch ihren Ideenreichtum den phantasievollen Showauftritten und

...