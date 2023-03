Ausbau der B 47 beginnt im zweiten Quartal

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) informiert über geplante Straßenbaumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis und im Rhein-Neckar-Kreis. Das Regierungspräsidium plant 2023, rund 30 Maßnahmen umzusetzen, um die Straßenverkehrsinfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar zu verbessern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mittel von Bund und Land werden dabei schwerpunktmäßig für Erhaltung und Sanierung von Bundes- und Landesstraßen sowie Bauwerke im Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis eingesetzt.

„Wir haben auch im Jahr 2023 ganz klar unsere Prioritäten im Blick und legen den Fokus darauf, möglichst viele erhaltende Maßnahmen zu realisieren“, macht Bernd Braun, Leiter des Baureferats Nord, deutlich. Wesentliche Grundlage für die Entscheidung, welche Erhaltungsmaßnahmen an Fahrbahnen in diesem Jahr umgesetzt würden, sei die Zustandserfassung und -bewertung des Landes Baden-Württemberg, so Braun.

Mehr zum Thema Tischtennis Hainstadt III behauptet sich Mehr erfahren Verwaltungsausschuss tagte Integration soll gefördert werden Mehr erfahren

Die geplanten Baumaßnahmen wurden wie in den Vorjahren im Vorfeld insbesondere mit den zuständigen Verkehrsbehörden, den Kommunen, den Landkreisen, der Polizei sowie den Verkehrsbetrieben abgestimmt, um einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten. Dadurch können Überschneidungen von Maßnahmen zwar nicht immer verhindert, aber im Einzelfall vermieden und auch Großereignisse in der Region bei der zeitlichen Bauausführung mitberücksichtigt werden.

In diesem Jahr gilt dies ganz besonders für die Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim. Die weiteren Detailabstimmungen erfolgen fortlaufend, wodurch es im Einzelfall noch zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann.

2023 liegt der Schwerpunkt erneut auf Erhaltungsmaßnahmen. Das RP wird in der Metropolregion Rhein-Neckar insgesamt 20 Fahrbahndecken erneuern und mehrere Bauwerke im Zuge von Bundes- und Landesstraßen sanieren sowie Hang- und Felssicherungen durchführen.

Zu den größeren Fahrbahndeckenerneuerungen zählt der Abschnitt zwischen Oberschefflenz und Adelsheim West an der B 292. Ausgebaut wird in diesem Jahr zudem die B 47 wird zwischen Walldürn und Rippberg.

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen, die sich 2023 in den oben genannten Landkreisen im Bau befinden, belaufen sich voraussichtlich auf rund 84 Millionen Euro. Davon werden in diesem Jahr circa 34 Millionen Euro ausgegeben.

Folgende Maßnahmen sind im Neckar-Odenwald-Kreis geplant:

B 47, Ausbau Walldürn – Rippberg III, 2. bis 4. Quartal.

L 518, Walldürn - Altheim, Fahrbahndeckenerneuerung, 2./3. Quartal.

L 521, Hardheim – K3910, Fahrbahndeckenerneuerung, 2. Quartal.

L 523, Mudau – Langenelz, Fahrbahndeckenerneuerung, 2./3. Quartal.

L 519, Buchen - Bödigheim, Fahrbahndeckenerneuerung, 2./3. Quartal.

L 519, Seckach – Adelsheim, Fahrbahndeckenerneuerung, 2./3. Quartal.

L 518, Rosenberg bis L 1095, Fahrbahndeckenerneuerung, 3./4. Quartal.

L 515, Ravenstein – Ballenberg, Fahrbahndeckenerneuerung, 3./4. Quartal.

B 292, Oberschefflenz - Adelsheim West, Fahrbahndeckenerneuerung, 3./4. Quartal.

B 27, Ortsdurchfahrt Mosbach, Fahrbahndeckenerneuerung, mit Umbau Verkehrsknotenpunkt L527, 2./3. Quartal.

B 292, auf der Asbacher Höhe, Fahrbahndeckenerneuerung, 2./3. Quartal.