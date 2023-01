Odenwald-Tauber. Die Volksbanken Main-Tauber, Mosbach und Eichenbühl mit ihren insgesamt rund 600 Mitarbeitern wollen fusionieren. Dies wurde am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Osterburken bekanntgegeben. Alle Einzelheiten zu der Entscheidung gibt es in Kürze hier im fnweb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1