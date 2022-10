Die Verleihung des Zivilcouragepreises 2022 an 13 Personen ehrte diese für deren mutiges Handeln. Die Würdigungen fanden in der Festhalle in Külsheim statt.

Main-Tauber-Kreis. Die Verleihungen richteten sich an Menschen, die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus einer Notsituation befreit oder vor Betrug bewahrt haben. Die Polizei hatte im Oktober 2016 angeregt, verdiente Bürgerinnen und

...