Sperrungen wegen TV-Filmdreh mit lautstarker "Demo"

Weikersheim. Die Altstadt Weikersheims ist am Dienstag abgeriegelt, nur zeitweise wird der Zugang zum Marktplatz für Passanten freigegeben. Von ferne hört man Sprechchöre. Eine Großdemonstration? So ähnlich.

AdUnit urban-intext1

Aktuell dreht ein Filmteam aus dem Münchener Raum im Main-Tauber-Kreis Szenen für einen „investigativ-journalistischen“ Beitrag mit Spielfilmcharakter. Nähere Auskünfte gibt es dazu keine – außer dass der Film im Frühjahr in der ARD im Rahmen eines Thementags ausgestrahlt werden soll.

Für den Bereich der Innenstadt in Weikersheim, hier insbesondere der Bereich des Marktplatzes ergeben sich aufgrund von Dreharbeiten folgende Straßensperrungen und Parkeinschränkungen: In der Zeit bis 25. Juni und vom 28. bis 29. Juni bestehen Halteverbotszonen im Bereich seitlich der Tourist- Information, sowie auf der gegenüberliegenden Seite vor der Sparkasse.

Der Marktplatz selbst ist in den Zeiträumen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Sperrung erfolgt in der Zeit von 7 bis 23.30 Uhr. Der Zugang in das Rathaus kann über den Eingang in den Stadtpark erfolgen. Phasenweise erfolgt auch eine Sperrung der Hauptstraße ab dem Weikersheimer Gänsturm.

AdUnit urban-intext2